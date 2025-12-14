محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: نقشه‌ها نشان‌دهنده استقرار جوی غالباً پایدار در منطقه است.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گیلان افزود: تا اواخر هفته شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، کاهش دما، وزش باد و در برخی ساعات بارندگی همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ فراهم است و در ارتفاعات نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: به‌طور موقت طی روز دوشنبه با استقرار جوی غالباً پایدار، کاهش ابر، افزایش نسبی دما و وزش باد مورد انتظار است.

دادرس با بیان اینکه طی این مدت کاهش دمای ۶ تا ۱۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود، گفت: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب و روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی سطح جاده‌ها، احتمال شکسته شدن درختان و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: تردد در جاده‌های کوهستانی تنها با همراه داشتن تجهیزات زمستانی انجام شود و شهروندان از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

دادرس در پایان تأکید کرد: شرایط دریای خزر در بازه زمانی مذکور برای تمامی فعالیت‌های دریایی نامناسب پیش‌بینی شده است.