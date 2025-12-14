تداوم بارندگی در استان سمنان؛ هوا سردتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز یکشنبه، موج جدید سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان وارد و به خصوص شهرستان‌های شاهرود و میامی را تحت تأثیر خود قرار داده است.

از فردا به مرور موج جدیدی از این سامانه وارد استان شده و همه اقصی نقاط استان سمنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این سامانه تا پایان روز جمعه در استان باقی خواهد ماند و دمای هوای اکثر نقاط را هم کاهش می‌دهد.

به عبارت دیگر امروز شاهد حضور دو سامانه بارشی در استان سمنان خواهیم بود که یکی در شاهرود و میامی در بخش‌هایی از شمال دامغان سبب بارندگی و کاهش دمای هوا می‌شود دیگری از فردا نقاط مختلف استان سمنان را ابرناک کرده و به مرور بر میزان ابرها افزوده خواهد شد. این سامانه کم فشار بارشی در نهایت بامداد شنبه استان سمنان را ترک خواهد کرد.

موج کم فشار بارشی که امروز در استان سمنان استقرار دارد، به مرور از فردا تقویت شده و همه نقاط استان را در بر خواهد گرفت. طبق اعلام هواشناسی فعالیت این سامانه کم فشار بارشی تا جمعه در استان ادامه خواهد داشت. ورود موج جدید سامانه کم فشار بارشی به استان همچنین تداوم بارش‌های برف و باران را نیز به دنبال دارد. این بارش‌ها طبق اعلام سازمان هواشناسی بیشتر در نیمه شمالی و ارتفاعات استان خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان هم اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش یابی، بارندگی‌ها در ارتفاعات و مناطق شمالی به همراه رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. نکته قالب توجه اما اینجا است که با تقویت موج بارشی وارد شده به استان در روزهای آتی تا پایان روز جمعه هم شاهد بروز بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان سمنان خواهیم بود کارشناسان اعلام کرده اند که بارش‌ها در ارتفاعات و نیمه شمالی استان به صورت برف خواهد بود.

آسمان مرکز استان سمنان برای امروز یکشنبه نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود. دمای هوای استان سمنان هم از امروز به مرور رو به سردی می‌رود. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز یکشنبه ۱۱ و سه درجه بالای صفر اعلام شده و در شاهرود این شاخص ۱۰ و سه درجه بالای صفر است

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۱۱ و چهار درجه بالای صفر است در میامی به واسطه بارش برف و استقرار سامانه کم فشار بارشی شاخص بیشینه و کمینه دمای هوا شش درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار ۱۴ و چهار درجه بالای صفر خواهد بود اما از فردا ابرها به این استان وارد می‌شوند و دمای هوا هم کاهش خواهد یافت.