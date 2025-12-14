حضور ایرانسل در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)، همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار» در هفته پژوهش، با حضور ایرانسل و توسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
نمایشگاه تستا بهعنوان یکی از نمایشگاههای تقاضامحور، با هدف شناسایی نیازهای فناورانه صنعت، بسترسازی برای تجاریسازی پژوهشها و تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه برگزار میشود و در سالهای اخیر نقش مؤثری در حمایت از تولید داخلی و توسعه نوآوری در کشور ایفا کرده است.
ایرانسل، در بازه برگزاری این دوره نمایشگاه، از ساعت ۸ تا ۱۶، در سالن ۴۱ نمایشگاه بینالمللی تهران، به صورت مشترک با سایر شرکتهای حوزه فاوا و زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و با رویکرد بومیسازی در حوزه مدیریت تأمین، حضور دارد.
دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در نظر دارد با برگزاری این نمایشگاه، زمینه مذاکره و انعقاد قراردادهای فناورانه میان فناوران، شرکتهای دانشبنیان و متقاضیان فناوری را فراهم کند. این تعاملات، علاوه بر ایام برگزاری نمایشگاه، از طریق سامانهها و زیرساختهای موجود در دبیرخانه، در طول سال نیز ادامه دارد.
ایرانسل، در سالهای اخیر، با همکاری شرکتهای فناور ایرانی، اقدامات متعددی را در مسیر بومیسازی انجام داده است که از جمله آنها میتوان به توسعه ظرفیتهای بومی در حوزههای آزمایشگاه هوش مصنوعی، نرمافزار، سختافزار و تجهیزات و خدمات امنیت سایبری اشاره کرد.
طراحی و تولید تجهیزات ارتباطی از جمله آنتن و مودم، بومیسازی نرمافزارهای حوزه فناوریاطلاعات، شبکه و امنیت، توسعه دیواره آتش بومی و مرکز عملیات امنیت مبتنی بر هوش مصنوعی، همکاری با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در حوزه هوش مصنوعی و همچنین برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و تولید محتوای آموزشی، از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه است.
همچنین مجموعه ایرانسل لبز، بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل، اقدامات مؤثر و متعددی را در این حوزه انجام داده است. این مجموعه، در سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوریاطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شد.
چشمانداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای پژوهشی اقتصاد دانشبنیان در حوزه ارتباطات و فناوریاطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل»، «آکادمی ایرانسل»، «مرکز تعمیر تلکام»، «توسعه نرمافزار» و «آزمایشگاه هوش مصنوعی» از جمله بخشهای اصلی آن هستند.
نظر شما