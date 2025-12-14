حضور پررنگ بانوان خراسان جنوبی با روحیه بسیجی در علم و ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد صبح یکشنبه در آیین تجلیل از الگوهای برتر عفاف و حجاب در ورزش بانوان خراسان جنوبی گفت: بانوان ایران اسلامی فرزندان رشیدی را تربیت کرده‌اند تا امروز در میادین بین‌ المللی بانوان با حجاب ما پرچم ایران اسلامی را بر افراشته نگاه دارند.

وی با اشاره به نقش بانوان در طول تاریخ اسلام، افزود: بانوان محجبه ما در راه مبارزه با دشمنان همواره نقشه‌های آنها را خنثی کرده‌اند و ارزش مادر و دختر ایرانی به این است که با حجابش ارزش‌های دینی را به جهان در میادین ورزشی صادر می‌کند.

شرافتی راد بیان کرد: امروز بانوان با حجاب ما در عرصه‌های مختلف با رعایت اخلاق حضور گسترده‌ای دارند و در سال‌های مختلف دختران با استعداد با اراده قوی که دارند، در رشته‌های مختلف به موفقیت‌های دست پیدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز بانوان خراسان جنوبی با روحیه بسیجی در عرصه‌های مختلف علمی و ورزشی حضوری پر رنگ دارند، افزود: سال آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان را در استان داریم.

شرافتی راد تاکید کرد: دشمن امید بسته که با وجود مشکلات اقتصادی، مردم کمتر در انتخابات مشارکت کنند، اما مردم ولایت مدار خراسان جنوبی در ۱۱ اردیبهشت ماه همچون گذشته برگ زرین دیگری بر افتخارات خود با انتخاب اصلح خواهند افزود.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم این است که از بانوان برتر در جایگاه‌های مختلف استفاده شود.