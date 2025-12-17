بسیج ورزشکاران پیشران تحول فرهنگی ورزش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میر جلیلی صبح چهارشنبه در نشست اعضای هیئت اندیشه ورز بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی با اشاره به نقش راهبردی ورزش در ارتقای سرمایه اجتماعی استان، خاطرنشان کرد: ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه ابزاری بسیار تاثیر گذار برای تقویت هویت دینی و انقلابی، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

وی در ادامه تصریح کرد: بسیج ورزشکاران باید با نگاه اندیشه‌ورزانه و جهادی، پیشران تحول در ورزش استان باشد.

میرجلیلی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه ورزش افزود: خراسان جنوبی از جمله استان‌های است که استعدادهای فراوان ورزشی و نیروهای متعهد و متخصص در آن وجود دارد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، هم‌افزایی دستگاه‌ها و حمایت جدی از ورزشکاران به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است.

وی بر استمرار برگزاری نشست‌های هیئت اندیشه‌ورز ورزشکاران و تبدیل خروجی آن‌ها به برنامه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: اندیشه، زمانی اثرگذار است که به عمل منجر شود و بسیج ورزشکاران ظرفیت آن را دارد که این پیوند را به‌خوبی برقرار کند.