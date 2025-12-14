به گزارش خبرنگار مهر هوشنگ بازوند صبح روز یکشنبه در جریان بازدید از محور بجنورد-سنخواست با اشاره به تلاشهای تیمهای اجرایی، مشاوران و پیمانکاران پروژه گفت: طبق تعهد ما، ۱۳ کیلومتر از محور به بهرهبرداری رسیده است وخوشبختانه کل اعتبار مورد نیاز مصوبه سفر ریاست جمهوری اختصاص یافته است. این موفقیت مرهون همکاری مؤثر پیمانکار، قرارگاه خاتم و مشاوران پروژه است.
وی افزود: این محور در قالب چهار قطعه در دست مطالعه و اجرا است و تاکنون پیشرفت فیزیکی پروژه به بیش از ۴۳ درصد رسیده است. از ۴۰ کیلومتر محور قطعه نخست با تمرکز کامل اجرا شد و سایر قطعات با اولویتبندی و تأمین پیمانکار مناسب در مسیر تکمیل قرار دارند.
بازوند با تأکید بر اهمیت استمرار اجرای پروژه گفت: با تکمیل این محور، نه تنها دسترسی استان به مرکز کشور بهبود مییابد، بلکه کریدور اصلی ترانزیت شمال و شمال شرق کشور نیز پوشش داده میشود. هدف ما این است که تمام قطعات این محور در سریعترین زمان ممکن تکمیل و آماده بهرهبرداری شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسیر بجنورد–سنخواست، مسیر اول توسعه استان خراسان شمالی است و تکمیل آن، اثرگذاری پایدار و توسعه اقتصادی منطقه را تضمین میکند.
