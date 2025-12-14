به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری از طریق ۴۹ کارگزاری مستقر در ۱۲ شهرستان استان اقدام به توزیع انواع کودهای یارانه‌ای شامل اوره، فسفاته و پتاسه شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام این سازمان، تاکنون حدود ۸۳ درصد از سهمیه کود اوره، ۳۶ درصد از کود فسفاته و ۸۷ درصد از کود پتاسه بین کشاورزان استان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وقوع تنش‌های اقلیمی همچون خشکی و سرما در سال‌های اخیر، گفت: کشاورزان این کودها را به‌صورت ترکیبی مصرف کنند.

سعیدی با اشاره به اینکه کود پتاسه نقش مهمی در افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی دارد، افزود: کود فسفاته موجب تقویت ریشه‌زایی و جذب بهتر رطوبت از عمق خاک می‌شود و کود اوره نیز در صورت جایگذاری در زیر بذر همراه با فسفاته و پتاسه، از ابتدای رشد در اختیار گیاه قرار گرفته و پتانسیل رشد و عملکرد محصول را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: استفاده صحیح و به‌موقع از این کودها می‌تواند کیفیت محصولات زراعی استان را ارتقا دهد و زمینه افزایش بهره‌وری کشاورزان را فراهم کند.