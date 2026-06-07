به گزارش خبرنگار مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از برگزاری پویش استانی «قصههای جنگ» با محوریت ترویج مفاهیم پایداری، ایثار، مقاومت و خاطرهسازی خبر داد.
این پویش با هدف ثبت و بازآفرینی روایتهای مرتبط با دفاع از وطن، معرفی قهرمانان ملی و انتقال مفاهیم ارزشمند مقاومت به نسل جوان برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب قصهگویی ارائه کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، آثار ارسالی در دو بخش ساخت کلیپ صوتی (پادکست) و اجرای تصویری قصهگویی پذیرش خواهد شد و شرکتکنندگان میتوانند متناسب با شرایط و توانمندی خود در یکی از این قالبها حضور پیدا کنند.
موضوعات پیشنهادی این پویش شامل «مقاومت و دفاع از وطن»، «کودکان میناب» و «قهرمانان و نامآوران دفاع مقدس» است و علاقهمندان میتوانند با بهرهگیری از این محورهای موضوعی، روایتها و قصههای خود را تولید و ارسال کنند.
مخاطبان این رویداد فرهنگی اعضای ۱۲ تا ۱۸ سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین گروه بزرگسالان هستند و امکان حضور هر دو گروه در این پویش فراهم شده است.
دبیرخانه پویش اعلام کرده است شرکتکنندگان باید آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به شماره ۰۹۹۲۵۲۲۸۷۸۱ ارسال کنند تا در فرآیند داوری قرار گیرد.
بر اساس شرایط اعلام شده، مدت زمان اجرای قصهگویی نباید بیش از پنج دقیقه باشد و حجم فایلهای ارسالی نیز باید کمتر از ۱۰۰ مگابایت در نظر گرفته شود.
همچنین تأکید شده است آثار تصویری با دوربین افقی ضبط شده و از کیفیت مناسب صدا و تصویر برخوردار باشند تا امکان ارزیابی دقیق آنها فراهم شود.
مهلت ارسال آثار به پویش استانی «قصههای جنگ» تا هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده و علاقهمندان میتوانند تا پایان این مهلت، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرده است که برگزاری این پویش زمینهای برای تقویت روحیه روایتگری، آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و مقاومت و ثبت خاطرات و داستانهای ارزشمند مرتبط با دفاع از وطن فراهم کند.
نظر شما