رحیمی: حاشیه تالاب گیلارلو شهرستان گرمی پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحیمی صبح یکشنبه در حاشیه عملیات پاکسازی تالاب گیلارو اظهار کرد: این برنامه به پیشنهاد فعالان محیط زیست و با حضور خودجوش دوستداران محیط زیست و اعضای خانواده‌های آنها با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، حفاظت از منابع آبی و سلامتی محیط برای تداوم زندگی سالم در طبیعت برگزار شد.

وی با اشاره به پراکندگی زباله‌ها در سایر مناطق و محیط‌های طبیعی شهرستان و لزوم پاکسازی مناطق گردشگری گفت: برنامه‌های پاکسازی مناطق طبیعی و زیستگاه‌ها با حضور فعالان مردمی و دوستداران محیط زیست در مناطق مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت پسماند در منطقه گردشگری گیلارلو گفت: متأسفانه سطل زباله به تعداد کافی در محوطه نصب نشده است و زباله‌های مجموعه در اطراف فضای سبز تخلیه و دپو و در نهایت سوزانده می‌شود که این امر ضمن ایجاد آلودگی هوا و بوی نامطبوع، بر وجه گردشگری و طبیعی منطقه نیز می‌تواند آسیب بزند.

رحیمی در پایان با تشکر و قدردانی از پیش قدم شدن و حضور خودجوش دوستداران و فعالان محیط زیست در این برنامه به ویژه حضور خانوادگی برخی دوستداران محیط زیست و فعالین فرهنگی، مشارکت مردمی را ضامن حفظ محیط زیست دانست.