فیاضی: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار دستگاه‌ ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت فیاضی عصر شنبه در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان که در فرمانداری برگزار شد، گفت: برخورد با تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرقانونی در شهرستان با جدیت دنبال شود.

وی افزود: اعضای کارگروه در رسیدگی به تخلفات ساختمانی از بدو امر اهتمام جدی داشته باشند و از عوامل بازدارنده و تمامی ابزارهای قانونی برای برخورد و پیشگیری از ساخت و سازها استفاده کنند.

فرماندار گرمی دهیاران را مسئول جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها دانست و گفت: باید گزارش تخلف از سوی دهیاران به بخشداری‌ها و از سوی دیگر بخشداران به فرمانداری منعکس شود.