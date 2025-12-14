تقوی: محموله سیگار و تنباکوی قاچاق در اردبیل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد تقوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مبارزه با قاچاق سیگار و مواد دخانی و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دپوی مواد دخانی در مغازه‌ای در میدان "ایثار"، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل بررسی‌های لازم را انجام و از صحت گزارش‌های دریافتی اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: با تشکیل اکیپ عملیاتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی به آدرس این مغازه اعزام؛ که در بازرسی‌های انجام شده ۲۸۷ هزار و ۷۸۰ نخ سیگارت و ۷۱۰ پاکت تنباکو خارجی قاچاق جاسازی شده کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده در این رابطه و ارسال به اداره تعزیرات حکومتی گفت: ارزش کشفیات این عملیات برابر اظهار نظر کارشناسان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال است.

سردار تقوی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۱۰ پلیس آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و مایحتاج ضروری اقشار اجتماعی است.