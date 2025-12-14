  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

سامان‌دهی فرآیند توقیف خودرو در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-دادستان یاسوج گفت: سامان‌دهی فرآیند توقیف، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه به‌منظور حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تخلفات در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در نشست تخصصی سامان‌دهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی در این حوزه، نقش مؤثری در حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از تخلفات و ایجاد نظم در فرآیندهای اجرایی دارد و دستگاه قضائی بر حسن اجرای آن نظارت جدی خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی تصریح کرد: اطاله در فرآیند ترخیص، موجب نارضایتی عمومی و تضییع حقوق مردم می‌شود و باید با همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

دادستان یاسوج همچنین بر ارتقای نظارت بر پارکینگ‌های نگهداری وسایل نقلیه تأکید کرد و افزود: شرایط نگهداری خودروها باید مطابق ضوابط قانونی بوده و از هرگونه خسارت یا سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.

وی بیان کرد: مقرر شد جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر ادامه یابد و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها را در دستور کار قرار دهند.

    • هدایت باقری IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 1
      پاسخ
      زمینهای واگذاری تعاونی تاکسیرانی چی شد اخرش

