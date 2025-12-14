به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در نشست تخصصی ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی در این حوزه، نقش مؤثری در حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از تخلفات و ایجاد نظم در فرآیندهای اجرایی دارد و دستگاه قضائی بر حسن اجرای آن نظارت جدی خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی تصریح کرد: اطاله در فرآیند ترخیص، موجب نارضایتی عمومی و تضییع حقوق مردم میشود و باید با همکاری مستمر دستگاههای مسئول از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
دادستان یاسوج همچنین بر ارتقای نظارت بر پارکینگهای نگهداری وسایل نقلیه تأکید کرد و افزود: شرایط نگهداری خودروها باید مطابق ضوابط قانونی بوده و از هرگونه خسارت یا سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.
وی بیان کرد: مقرر شد جلسات هماهنگی بهصورت مستمر ادامه یابد و دستگاههای ذیربط اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و اجرای دقیق دستورالعملها را در دستور کار قرار دهند.
