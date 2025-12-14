  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سه‌شنبه؛ صدور هشدار قرمز هواشناسی

یک کارشناس هواشناسی با اشاره به احتمال صدور هشدار قرمز در نیمه دوم هفته‌جاری، گفت: از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) با نفوذ سامانه جدید، بارش‌ها در اکثر استان‌های کشور تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر)، شدت بارش‌ها در کرانه‌های دریای خزر ادامه دارد و مسیرهای کوهستانی شمال کشور با برف، مه و کاهش دید مواجه هستند، توصیه می‌کنیم هموطنان با تجهیزات کامل زمستانی و با احتیاط حرکت کنند.

وی افزود: در جنوب کشور، بیشترین بارندگی‌ها امروز در نیمه شرقی هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع سیل وجود دارد.

اصغری با اشاره به کاهش دما در برخی مناطق، بیان کرد: امروز در ایلام، نیمه غربی اصفهان، لرستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات البرز مرکزی هوا سرد شده و در نواحی سردسیر پدیده یخبندان رخ داده است. پیش‌بینی می‌کنیم این سرمای غیرمعمول در روزهای آتی تقویت شود. کشاورزان و فعالان حوزه ماشین‌آلات کشاورزی لازم است تعمیرات و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: فردا (دوشنبه، ۲۴ آذر) با خروج نسبی سامانه بارشی، وضعیت هوا در برخی مناطق بهبود می‌یابد، اما از سمت بوشهر و فارس بارش‌های نسبتاً سنگین دیگری انتظار می‌رود.

این کارشناس سازمان هواشناسی تصریح کرد: از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) با نفوذ بیشتر سامانه و تغذیه رطوبت مناسب، بارش‌ها تقویت می‌شوند. علاوه بر این، استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی شاهد بارش باران و برف در ارتفاعات خواهند بود. احتمال صدور هشدار در بالاترین سطح، یعنی قرمز، در نیمه دوم هفته، دور از انتظار نیست.

اصغری یادآور شد: توصیه می‌کنیم هموطنان از جابجایی غیرضروری خودداری کرده و تفریحات طبیعت‌گردی را لغو کنند. همچنین، در استان‌های خوزستان، ایلام، لرستان، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی، ریزش‌های قابل توجه در نیمه دوم هفته پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تهران نیز از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) تا پایان هفته، شرایط برای وقوع بارندگی مهیا خواهد بود.

کد خبر 6688663
زهره آقاجانی

    نظرات

    • آیت خوشناموند IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      38 8
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج 🤲 الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیرالمومنین علی علیه السلام خداوندا شکر که نعمت باران رحمت و برف برکتت را به سرزمین ایران عزیزمان ارزانی داشتی🤲🤲🤲🤲🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • رمضان میرزای HK ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      35 6
      پاسخ
      سلام خدا را به خاطر تمام نعمت های خوبش سپاسگذاریم وشکر گزار !به ریسمان الهی چنگ بزنیم متفرق نشویم !خدایا پرودگارا زمین تشنه از باران رحمت خودت سیر اب کن وبه ما بندگان گنهکار رحم کن ای مهربان خدا
    • حمید IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      18 3
      پاسخ
      خدا به رحمت بیکرانت شکر
    • عبدالباسط پرورش اسفکه از لاشار اسپکه IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      19 3
      پاسخ
      انشاالله ایران سربلند شاهد بارش برف و باران وزدون تمام وکمال چهره خشکسالی خواهیم بود.
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      14 1
      پاسخ
      خدایا شکرت بخاطر همه نعماتت بخصوص باران رحمتت.امین.
    • رجبی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      12 4
      پاسخ
      خدایا هزاران هزار بار شکرت بابت این همه بارش باران و برف افتخار می کنم خدایی دارم که هر وقت هر چی ازش خواستم بدون منت بهم دادی خدایا خیلی بزرگی خیلی بخشنده‌ای ،ازسرتقصیراتمون بگذر 🙏🙏🤲🤲
    • الیاس IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکرت بابت باران تمیز و قلب رءوفت برای ملت ما....خدایا به بزرگیت قسمت میدیم این گرانی ها رو ریشه کن کن سفره دل مردم رو بزرگ و مهربان کن خدایا فقر رو ریشه کن کن و ادمهای نالایق و حریص رو از ملت ایران دور و محو کن امین یا رب العالمین
    • حمید IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      رحمت خداوند باران دعاکنیم همه ایران باران داشته باشیم
    • سمیرا IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدای مهربان هیچ وقت بنده هاشو ناامید نمی کنه، کاش ما هم خدای مهربان رو ناامید نکنیم و فراموش نکنیم که خدا هست ،خدایا ببار باران رحمتت رو که زمین تشنه است سیراب کن سرزمین زیبای مارو انشا الله. 🤲🤲🙏🙏
    • IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      خدایا شکرت به اندازه تمام هستی

