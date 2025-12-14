به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر)، شدت بارشها در کرانههای دریای خزر ادامه دارد و مسیرهای کوهستانی شمال کشور با برف، مه و کاهش دید مواجه هستند، توصیه میکنیم هموطنان با تجهیزات کامل زمستانی و با احتیاط حرکت کنند.
وی افزود: در جنوب کشور، بیشترین بارندگیها امروز در نیمه شرقی هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان پیشبینی میشود و احتمال وقوع سیل وجود دارد.
اصغری با اشاره به کاهش دما در برخی مناطق، بیان کرد: امروز در ایلام، نیمه غربی اصفهان، لرستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات البرز مرکزی هوا سرد شده و در نواحی سردسیر پدیده یخبندان رخ داده است. پیشبینی میکنیم این سرمای غیرمعمول در روزهای آتی تقویت شود. کشاورزان و فعالان حوزه ماشینآلات کشاورزی لازم است تعمیرات و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: فردا (دوشنبه، ۲۴ آذر) با خروج نسبی سامانه بارشی، وضعیت هوا در برخی مناطق بهبود مییابد، اما از سمت بوشهر و فارس بارشهای نسبتاً سنگین دیگری انتظار میرود.
این کارشناس سازمان هواشناسی تصریح کرد: از روز سهشنبه (۲۵ آذر) با نفوذ بیشتر سامانه و تغذیه رطوبت مناسب، بارشها تقویت میشوند. علاوه بر این، استانهای هرمزگان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی شاهد بارش باران و برف در ارتفاعات خواهند بود. احتمال صدور هشدار در بالاترین سطح، یعنی قرمز، در نیمه دوم هفته، دور از انتظار نیست.
اصغری یادآور شد: توصیه میکنیم هموطنان از جابجایی غیرضروری خودداری کرده و تفریحات طبیعتگردی را لغو کنند. همچنین، در استانهای خوزستان، ایلام، لرستان، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی، ریزشهای قابل توجه در نیمه دوم هفته پیشبینی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در تهران نیز از روز سهشنبه (۲۵ آذر) تا پایان هفته، شرایط برای وقوع بارندگی مهیا خواهد بود.
نظر شما