به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان پارک علم و فناوری کردستان، ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان و فرمانداری سروآباد ظهر یکشنبه به منظور ایجاد و راهاندازی مرکز نوآوری مشترک با محوریت صنایع خلاق به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توانمندسازی جوانان، حمایت از ایدهها و طرحهای فناورانه و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای نوآورانه در شهرستان سروآباد منعقد شده است.
تعهدات سهجانبه برای راهاندازی مرکز نوآوری
بر اساس این توافق، پارک علم و فناوری استان کردستان مسئول تجهیز مرکز و ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای است، ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان فضای مناسب و امکانات آموزشی را فراهم میکند و فرمانداری سروآباد نیز تأمین نیروی انسانی، هماهنگی میان دستگاهها و جذب منابع مالی را بر عهده دارد.
مرکز نوآوری؛ فرصتی برای اشتغال و کارآفرینی
این مرکز با هدف شناسایی و حمایت از صاحبان ایدههای فناورانه، ارتقای مهارتهای علمی و فنی و ترویج فرهنگ نوآوری در سطح شهرستان ایجاد میشود و انتظار میرود نقش مهمی در توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی جوانان و رونق فعالیتهای فناورانه و خلاق در سروآباد ایفا کند.
