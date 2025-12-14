مرادی: تولید ماهیان سردابی و خاویاری رودسر ظرفیت صادراتی بالایی دارد

امیر مرادی در حاشیه بازدید از رودخانههای شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیتهای بالای تولید ماهیان سردابی از جمله قزلآلا و ماهیان خاویاری، اظهار کرد: تولید ماهیان خاویاری شهرستان تاکنون شامل ۲۵۰ تن ماهی گوشتی و ۳۵۰ کیلو خاویار بوده است که ارزش صادراتی این محصول قابل توجه است.
وی افزود: هر کیلو خاویار تولیدی در شهرستان رودسر حدود ۳۰ میلیون تومان ارزش صادراتی دارد و این رقم نشاندهنده پتانسیل بالای شهرستان در حوزه شیلات است.
فرماندار رودسر همچنین به تولید ماهیان دریایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون ۱۰ پره پردهدار در بخش دریا فعالیت داشتهاند که توانستهاند حدود ۱۲۰ تن ماهی استخوانی تولید کنند.
وی افزود: این حجم تولید میتواند بخش قابل توجهی از نیاز غذایی مردم را تأمین کند و ارزش اقتصادی آن حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
مرادی با تأکید بر توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید، تصریح کرد: شهرستان رودسر با توجه به ظرفیتهای طبیعی و سرمایهگذاری در حوزه شیلات، میتواند به یکی از قطبهای تولید ماهیان سردابی و خاویاری کشور تبدیل شود.
