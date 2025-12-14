  1. استانها
مرادی: تولید ماهیان سردابی و خاویاری رودسر ظرفیت صادراتی بالایی دارد

رودسر- فرماندار رودسر با اشاره به ظرفیت بالای تولید ماهیان سردابی و خاویاری گفت: تاکنون ۲۵۰ تن ماهی گوشتی و ۳۵۰ کیلو خاویار تولید شده که ارزش صادراتی هر کیلو به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.

امیر مرادی در حاشیه بازدید از رودخانه‌های شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیت‌های بالای تولید ماهیان سردابی از جمله قزل‌آلا و ماهیان خاویاری، اظهار کرد: تولید ماهیان خاویاری شهرستان تاکنون شامل ۲۵۰ تن ماهی گوشتی و ۳۵۰ کیلو خاویار بوده است که ارزش صادراتی این محصول قابل توجه است.

وی افزود: هر کیلو خاویار تولیدی در شهرستان رودسر حدود ۳۰ میلیون تومان ارزش صادراتی دارد و این رقم نشان‌دهنده پتانسیل بالای شهرستان در حوزه شیلات است.

فرماندار رودسر همچنین به تولید ماهیان دریایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون ۱۰ پره پرده‌دار در بخش دریا فعالیت داشته‌اند که توانسته‌اند حدود ۱۲۰ تن ماهی استخوانی تولید کنند.

وی افزود: این حجم تولید می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز غذایی مردم را تأمین کند و ارزش اقتصادی آن حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مرادی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید، تصریح کرد: شهرستان رودسر با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات، می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید ماهیان سردابی و خاویاری کشور تبدیل شود.

