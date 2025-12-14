به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید قائم‌مقام در جلسه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گلستان با بیان اینکه باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم شرمنده خون شهدا نباشیم و هم رضایت الهی حاصل شود، گفت: رضایت مردم در نهایت به رضایت خداوند منتهی می‌شود و این مسئولیت بزرگی بر دوش همه دست‌اندرکاران انتخابات است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: نخستین انتخاباتی که پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر برگزار می‌شود، اهمیت مضاعفی دارد؛ چرا که این رخدادها موجب تقویت وحدت و همدلی ملی شد. در همین راستا، برنامه «ایران‌جان» که با تدبیر رسانه ملی در هفته گذشته پخش شد، به‌خوبی این روحیه همبستگی را در جامعه بازتاب داد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این وحدت و مودتی که در برنامه «ایران‌جان» همه ایران و همه دنیا دیدند، باید در صحنه انتخابات نیز خود را نشان دهد و به افزایش مشارکت عمومی منجر شود.

وی افزود: شوراها به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد حاکمیتی به مردم، نقش مهمی در مدیریت محلی دارند و انتخابات شوراها نخستین سنگر ارتباط مستقیم مردم با حاکمیت است. بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود که رقابت سالم و مشارکت گسترده در کنار سلامت و امنیت انتخابات تحقق پیدا کند.

قائم‌مقام تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمنان و معاندان با ایجاد فضاسازی یا سوءاستفاده از فرآیندهای نظارتی، به هدف خود در تضعیف مشارکت دست پیدا کنند. این موضوع نیازمند دقت، تدبیر و ظرافت در تصمیم‌گیری‌ها است.