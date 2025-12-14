  1. استانها
تأکید بر صیانت از رأی مردم و تقویت وحدت ملی در انتخابات مهم پیش‌رو

گرگان-رییس هیأت نظارت استان و نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم، امن و با مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید قائم‌مقام در جلسه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گلستان با بیان اینکه باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم شرمنده خون شهدا نباشیم و هم رضایت الهی حاصل شود، گفت: رضایت مردم در نهایت به رضایت خداوند منتهی می‌شود و این مسئولیت بزرگی بر دوش همه دست‌اندرکاران انتخابات است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: نخستین انتخاباتی که پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر برگزار می‌شود، اهمیت مضاعفی دارد؛ چرا که این رخدادها موجب تقویت وحدت و همدلی ملی شد. در همین راستا، برنامه «ایران‌جان» که با تدبیر رسانه ملی در هفته گذشته پخش شد، به‌خوبی این روحیه همبستگی را در جامعه بازتاب داد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این وحدت و مودتی که در برنامه «ایران‌جان» همه ایران و همه دنیا دیدند، باید در صحنه انتخابات نیز خود را نشان دهد و به افزایش مشارکت عمومی منجر شود.

وی افزود: شوراها به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد حاکمیتی به مردم، نقش مهمی در مدیریت محلی دارند و انتخابات شوراها نخستین سنگر ارتباط مستقیم مردم با حاکمیت است. بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود که رقابت سالم و مشارکت گسترده در کنار سلامت و امنیت انتخابات تحقق پیدا کند.

قائم‌مقام تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمنان و معاندان با ایجاد فضاسازی یا سوءاستفاده از فرآیندهای نظارتی، به هدف خود در تضعیف مشارکت دست پیدا کنند. این موضوع نیازمند دقت، تدبیر و ظرافت در تصمیم‌گیری‌ها است.

