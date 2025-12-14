پیمان حائری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال زراعی گذشته ۴۲۰ هزار تن در استان زنجان تولید گندم داشتیم که متوسط مصرف استان ۱۸۰ هزار تن است.

وی مساحت کشت شده گندم دیم در استان را ۳۶۰ هزار هکتار برشمرد و گفت: در صورت نبود بارش پاییزه ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت به محصول وارد می‌شود که امیدواریم با بارندگی اخیر و بارش‌های خوب بهاره حسارت کم شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان ابراز کرد: اکنون نمی‌توان میزان برداشت گندم را پیش‌بینی کرد و از طرفی بارندگی بهاره برای ما خیلی مهم است و اگر بارش خوب باشد امیدواریم برداشت خوبی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه امسال در ۱۹ هزار هکتار از اراضی استان نیز گندم به روش آبی کشت شده است، عنوان کرد: اصلاح ارقام گندم نیز موجب کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف آب شده است.

حائری خاطرنشان کرد: با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های منسجم و هدفمند شامل کاهش کشت محصولات آب‌بر، توسعه ارقام مقاوم به کم‌آبی و گسترش سامانه‌های نوین آبیاری، گام‌های موثری در راستای مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی استان برداشته شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر توسعه کشت نشایی، کشت گلخانه‌ای و سایبان، کشاورزی حفاظتی و همچنین ترویج کشت گیاهان علوفه‌ای، دانه‌های روغنی و حبوبات دیم متناسب با شرایط اقلیمی استان مورد تاکید است.