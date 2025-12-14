به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست با مردم، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی نگینان، بیدسک، سیدآباد و لتی بخش قهستان شهرستان درمیان اظهار کرد: خدمت‌رسانی هدفمند به روستاها را از برنامه‌های در اولویت دار استان برشمرد.

استاندار خراسان جنوبی بی‌ام کرد: رویکرد مردمی دولت، خدمت به مردم را بالاترین افتخار مسئولان می‌داند و امروز مدال افتخار مدیران نظام جمهوری اسلامی، خادمی و خدمتگزاری صادقانه به مردم است.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران با بصیرت و آگاهی، همواره پشتیبان نظام و ولایت بوده‌اند و یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان و امکان بیان مستقیم مطالبات است، تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر این است که هیچ وعده‌ای بدون امکان اجرا به مردم داده نشود.

هاشمی متذکر شد: مصوبات سفرها به‌صورت جدی و موردی از طریق کمیته پیگیری مصوبات رصد و دنبال می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی دهیاران و اعضای شوراها اظهار کرد: تکمیل طرح هادی روستاها با پیشرفت ۸۰ درصدی از مطالبات است که برای تکمیل ۲۰ درصد باقی‌مانده در سال آینده برنامه ریزی می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه واگذاری زمین صرفاً به افرادی انجام می‌شود که قصد سکونت و ماندگاری واقعی در روستا را دارند، گفت: از تبدیل روستاها به سکونتگاه‌های غیرمولد جلوگیری خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال پایدار روستایی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها بدون توجه به اشتغال، منجر به خالی شدن روستاها می‌شود، از این‌رو حمایت از مشاغل خانگی، صنایع دستی و تولیدات بومی از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت دنبال خواهد شد

وی موضوع تأمین آب شرب و کشاورزی را از اولویت‌های مهم استان دانست و افزود: پروژه‌های آبرسانی و مجتمع‌های تعریف‌شده، طبق برنامه‌ریزی تا پیش از تابستان سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید و احیای قنوات نیز به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

هاشمی با بیان اینکه طرح‌های آسفالت، ایجاد زمین چمن، اجرای طرح‌های آبخیزداری و حمایت از دهیاری‌ها با تخصیص اعتبارات متناسب، به‌صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود، یادآور شد: این طرح‌ها با اولویت مناطق آماده اجرا، دنبال خواهد شد.