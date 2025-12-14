۱۲٠٠ میلیارد ریال کالای قاچاق در انبار قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری مأموران پلیس گمرک شهرستان قشم در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی در یکی از مناطق روستایی ساحلی یک انبار و محل دپو کالا را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از انبار مورد نظر تعداد ۴ هزار و ۶۸۰ دستگاه پنل داخلی و یونیت خارجی کولر اسپیلت قاچاق و فاقد اسناد و مدارک گمرکی که چندین ماه در انبار رها شده بود، کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این انبار را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عاملان قاچاق کالاهای کشف شده ادامه دارد.