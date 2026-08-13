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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

کشف انبار دپو انواع موتورسیکلت های سنگین قاچاق در بندرلنگه

کشف انبار دپو انواع موتورسیکلت های سنگین قاچاق در بندرلنگه

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از شناسایی و کشف انبار بزرگ دپو انواع موتورسیکلت های سنگین قاچاق به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صیانت از تولید داخلی، از وجود یک انبار بزرگ نگهداری کالای قاچاق در یکی از محلات بندرلنگه مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام و در بازرسی از این انبار، یک دستگاه ماهواره استارلینک، تعداد ۱۹ دستگاه پاکشتی، یک دستگاه موتور سیکلت هوندا مانکی ۱۲۵ ، یک دستگاه موتورسیکلت pcx۱۶۰ ، سه دستگاه cb۱۳۰۰ ، سه دستگاه هوندا cx۵۰۰ باقطعات، دو دستگاه موتورسیکلت کراس قاچاق و فاقد مدارک معتبر گمرکی را کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالک این انبار جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات را برابر اعلام کارشناسان اقتصادی ۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی بندرلنگه با اشاره به برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا در راستای حمایت از تولید داخلی و تأمین امنیت اقتصادی با جدیت تمام ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد سودجویان با ورود کالاهای غیرمجاز به چرخه بازار، به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.

کد مطلب 6915648

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