به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، محمد اتابک وزیر صمت در نشست با فعالان اقتصادی کاشان، از تخصیص ده همت تسهیلات ویژه برای صنعت نساجی خبر داد و گفت: این اعتبار ابلاغ و بانکها مکلف شدهاند آن را پرداخت کنند. واحدهایی که نیاز به نوسازی ماشینآلات دارند، از این بسته استفاده خواهند کرد.
وضعیت برق امسال و سال آینده بهتر خواهد شد
اتابک با اشاره به چالش سوخت واحدهای صنعتی گفت: سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر گازوئیل ماهانه سهم صنعت و معدن است که توسط وزارت صمت توزیع میشود. مصرف مازاد باید با قیمت آزاد تأمین شود.
او درباره وضعیت برق نیز افزود: در سالهای گذشته مصرف برق ۷ تا ۱۰ درصد رشد داشته اما احداث نیروگاه تنها یک تا دو درصد افزایش یافته است. با اورهال نیروگاهها، توسعه انرژی خورشیدی و ورود سوخت کمسولفور، وضعیت برق امسال و سال آینده بهتر خواهد شد.
وزیر صمت ضمن تأیید اختلال سامانههای ارزی و تجاری گفت: با کمبود ارز مواجهیم و ثبتسفارشها افزایش چندبرابری داشته است. بخشی از مشکلات به دلیل هجوم تقاضا و بخشی ناشی از ضعف زیرساخت سامانههاست.
فرجه تا ۱۵ ماه برای رفع تعهدات ارزی
اتابک تأکید کرد: تولیدکنندگانی که در بازگشت ارز با مشکل مواجه هستند، میتوانند با تشخیص سازمان توسعه تجارت تا ۱۵ ماه مهلت بگیرند.
بازنگری در فرمول قیمتگذاری زنجیره فولاد
وزیر صمت با اشاره به اختلافات داخلی زنجیره فولاد گفت: تغییرات فرمولهای گذشته باعث نارضایتی بخشهای مختلف شده است. با بورس کالا برای رسیدن به قیمت متعادل مذاکره میکنیم، اما انجمنهای تخصصی نیز باید منافع کل زنجیره را ببینند.
تأکید بر هزینهکرد حقوق دولتی معادن در خود استان
او با انتقاد از عدم پرداخت حقوق دولتی به وزارت صمت از سوی سازمان برنامه گفت: طبق قانون این منابع باید به استانها بازگردد و برای بهسازی جادهها و امور عمرانی معادن هزینه شود؛ اما به دلیل کسری بودجه، پرداخت انجام نشده است.
نظر شما