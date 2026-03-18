محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای هواشناسی طی امروز جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: به همین دلیل غبار صبحگاهی، افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و وقوع پدیده مه رقیق در برخی نقاط استان بهویژه سواحل و جادههای مواصلاتی مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: از اواسط وقت فردا تا اواخر روز یکشنبه، بهویژه در روزهای جمعه و یکشنبه، استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد.
وی توضیح داد: فعالیت این سامانه سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان بهویژه مناطق شمالی، شرقی، شمالشرقی و ارتفاعات خواهد شد و وزش باد متوسط تا شدید و گاهی تندبادهای لحظهای در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
سبزهزاری عنوان کرد: در برخی نقاط احتمال ریزش تگرگ و در ارتفاعات استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد.
وی اضافه کرد: شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه مواج خواهد بود و از اواسط وقت فردا گاهی با رگبار و رعد و برق همراه میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانهروز گذشته گتوند با دمای ۲۸.۳ درجه سانتیگراد و دزپارت با دمای ۷.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی ادامه داد: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۲ و کمینه دمای ۱۲.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما