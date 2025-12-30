محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد نیمه شمالی و شرقی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت در حالی که در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان وزش باد به صورت متوسط تا شدید همراه با تأثیر گردوخاک عراقی پیشبینی میشود.
وی افزود: تا روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما در سراسر استان خواهیم بود و در نتیجه، یخزدگی سطح زمین بهویژه در مناطق شمالی و شرقی خوزستان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان همچنین با هشدار نسبت به کاهش دید افقی گفت: در این مدت، پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بهویژه در جادههای مواصلاتی استان رخ خواهد داد که میتواند موجب اختلال در ترددهای جادهای شود.
سبزهزاری در ادامه از مواج بودن شمال خلیج فارس خبر داد و تصریح کرد: شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین موج بارشی جدید از اواسط روز پنجشنبه وارد استان خواهد شد و خوزستان را تحت تأثیر قرار میدهد.
براساس اعلام ادارهکل هواشناسی خوزستان، در شبانهروز گذشته، آغاجاری با دمای ۲۱.۷ درجه سانتیگراد گرمترین و دهدز با دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
همچنین در این مدت، اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۶ و کمینه دمای ۱۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما