به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان بهمنظور شناسایی و دعوت از سازمانها، نهادها، پلتفرمها و صاحبان آثار فرهنگی منتشر شده است تا آثار خود را چه آثار منتشرشده و دارای IP رسمی و چه آثار در حال توسعه یا در سطح ایده برای بررسی امکان تبدیل به بازیهای رایانهای ارائه دهند.
بر اساس این فراخوان، تمامی صاحبان آثار فرهنگی دارای IP رسمی و منتشرشده از جمله فیلمهای سینمایی، سریالهای شبکه نمایش خانگی و تلویزیونی، انیمیشن، کتابهای پرفروش یا آثار ادبی معتبر، کمیک و رمان گرافیکی، شخصیتها، کاراکترها و جهانهای داستانی و همچنین محصولات فرهنگی برندها و سازمانها میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
همچنین آثار فاقد IP تثبیتشده شامل ایدهها، طرحهای اولیه یا آثار در حال تولید نیز امکان حضور در این رویداد را دارند. این بخش شامل فیلم یا سریال در حال نگارش، کتاب یا اثر ادبی در حال تولید، ایدههای اولیه برای جهانهای داستانی، کاراکترهای طراحیشده بدون اثر منتشرشده، پروژههای فرهنگی در مرحله پیشتولید، طرحهای اولیه انیمیشن یا کمیک و مفاهیم فرهنگی قابل توسعه به جهان داستانی میشود. ارائهدهندگان آثار صرفاً باید مالکیت یا دسترسی حقوقی خود به اثر را تأیید کنند.
هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد پیوند میان صاحبان محتوا و استودیوهای بازیسازی، معرفی سرمایهگذاران علاقهمند به توسعه بازار محصولات فرهنگی، طراحی مسیر تبدیل آثار فرهنگی به بازیهای دیجیتال باکیفیت، گسترش عمر تجاری و فرهنگی محصولات و تقویت روایتهای ایرانی در فضاهای تعاملی و دیجیتال عنوان شده است.
از جمله مزایای مشارکت در این جشنواره برای صاحبان آثار میتوان به توسعه مخاطبان در سطح ملی و بینالمللی، افزایش عمر تجاری اثر و تقویت زنجیره ارزش، امکان خلق جهانهای چندرسانهای، دریافت پیشنهادهای فنی و هنری برای ساخت بازی، معرفی استودیوهای حرفهای متناسب با ماهیت اثر و تسهیل مسیر عقد قرارداد میان صاحبان محتوا و تیمهای بازیساز اشاره کرد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، آثار فرهنگی متناسب با محتوای خود امکان تبدیل به انواع بازیهای موبایلی، رایانهای، تجربههای تعاملی داستانمحور، بازیهای اکشن یا ماجراجویی، پازل، استراتژی یا تفننی و … بازیهای آموزشی فرهنگی و محصولات چندپلتفرمی را خواهند داشت.
متقاضیان شرکت در این جشنواره باید از طریق فرم رسمی جشنواره اطلاعاتی شامل معرفی کامل اثر، وضعیت حقوقی و مالکیت، مخاطب هدف، انگیزه و هدف از تبدیل اثر به بازی و اطلاعات تماس سازمان یا صاحب اثر را ثبت کنند. تمامی اطلاعات ارسالی بهصورت محرمانه در اختیار کمیته تخصصی جشنواره قرار خواهد گرفت.
فرایند ارزیابی آثار شامل تأیید مالکیت و مجوزها، بررسی قابلیت بازیپذیری اثر (Game Potential)، تطبیق اثر با سبکهای مناسب بازی و برگزاری فاز دوم جشنواره با هدف شناسایی و انتخاب استودیوهای توانمند برای همکاری با حضور نمایندگان تیمهای تولید و انتشار آثار فرهنگی خواهد بود. در نهایت، امکان انعقاد قرارداد میان طرفین فراهم میشود.
بر اساس تقویم اعلامشده، ثبتنام در این فراخوان از ۸ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱ دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. داوری و ارزیابی تخصصی آثار به مدت ۲۳ روز انجام خواهد شد و معرفی آثار منتخب و استودیوهای پیشنهادی در اختتامیه «جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازیهای رایانهای» که از ۲۳ تا ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ در برج میلاد تهران برگزار میشود، صورت میگیرد.
در پایان این فراخوان، از تمامی سازمانها و نهادهای سینمایی، پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی، ناشران کتاب، شرکتهای فرهنگی و هنری، مراکز و مؤسسات تولید محتوا، نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی و همچنین برندها و سازمانهای علاقهمند به خلق تجربههای تعاملی دعوت شده است تا با مشارکت در این رویداد، در توسعه دامنه اثرگذاری محصولات فرهنگی و تکمیل زنجیره ارزش فرهنگی کشور نقشآفرینی کنند.
