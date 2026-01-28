به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان به‌منظور شناسایی و دعوت از تهیه کنندگان و صاحبان آثار سینمایی، پویانمایی، سریال ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی منتشر شده است تا آثار خود را چه منتشرشده و دارای IP رسمی و چه درحال‌توسعه یا در سطح ایده برای بررسی امکان تبدیل به بازی ارائه دهند.

چه کسانی می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند؟

آثار دارای IP رسمی و منتشرشده: تمام صاحبان آثار سینمایی، پویانمایی، سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی که مالک یک محصول سینمایی، پویانمایی، سریال‌ها و یا برنامه‌های شبکه نمایش خانگی هستند، می‌توانند اثر خود را برای تبدیل به بازی ارائه دهند.

آثار فاقد IP ثبت‌شده (ایده، طرح اولیه یا آثار درحال تولید): این جشنواره از آثار سینمایی، پویانمایی، سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی در مرحله ایده، پیش‌تولید یا توسعه اولیه نیز استقبال می‌کند. کافیست ارائه‌دهنده، مالکیت یا دسترسی حقوقی به اثر را تأیید کند.

این جشنواره فرصتی است برای پیوند میان صاحبان آثار سینمایی، پویانمایی، سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی و استودیوهای بازی‌سازی معرفی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به توسعه بازار محصولات فرهنگی، طراحی مسیر تبدیل آثار سینمایی، پویانمایی، سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی به بازی‌های ویدئویی باکیفیت، گسترش عمر تجاری و فرهنگی محصولات و تقویت روایت‌های ایرانی در فضاهای سرگرمی‌های تعاملی و دیجیتال است.

مزایای مشارکت برای صاحبان آثار شامل توسعه مخاطبان در سطح ملی و بین‌المللی، افزایش عمر تجاری اثر و تقویت زنجیره ارزش، امکان خلق جهان‌های چندرسانه‌ای (Transmedia)، دریافت پیشنهاد فنی و هنری برای ساخت بازی، معرفی استودیوهای حرفه‌ای متناسب با ماهیت اثر تسهیل مسیر قرارداد میان صاحبان فیلم های سینمایی و آثار پویانمایی و تیم بازی‌ساز است.

با توجه به محتوای هر اثر، امکان تبدیل آن به یکی از قالب‌هایی همچون بازی موبایلی، بازی رایانه‌ای ،بازی کنسول با همکاری برخی ناشران خارجی، بازی‌های جدی و محصولات چندپلتفرمی وجود دارد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://hamgara.ircg.ir و انتخاب نقش بازار پرداز از طریق فرم رسمی فراخوان اطلاعات مربوط به نام اثر، وضعیت حقوقی و مالکیت، انگیزه و هدف از تبدیل اثر به بازی و اطلاعات تماس سازمان یا صاحب اثر را ثبت کنند.

فرایند ارزیابی شامل تأیید مالکیت و مجوزهای اثر، بررسی قابلیت بازی‌پذیری اثر (Game Potential)، تطبیق اثر با سبک‌های بازی مناسب برگزاری فاز دوم جشنواره بازارپردازی فرهنگی و بازی‌های رایانه‌ای برای شناسایی و انتخاب استودیوهای توانمند برای همکاری با حضور نماینده تیم تولید و انتشار آثار سینمایی و پویانمایی و امکان انعقاد قرارداد میان طرفین است.

پایان ثبت نام در این بخش ۱۴ بهمن ماه است و نتایج داوری و ارزیابی تخصصی پس از ۵ روز اعلام می‌شود.

معرفی آثار منتخب و استودیوهای پیشنهادی در اختتامیه جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای در برج میلاد تهران (۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴) انجا می‌شود.

از تمامی صاحبان آثار سینمایی، پویانمایی، سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی دعوت می‌شود برای توسعه دامنه اثرگذاری محصولات خود در زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و تکمیل زنجیره ارزش فرهنگی، در این فراخوان مشارکت کنند.