برگزاری دومین نشست آموزشی پدافند غیرعامل در صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست آموزشی پدافند غیرعامل ملارد، بعد از ظهر پنجشنبه، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرتبط در فرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت برگزار شد.

این کارگاه آموزشی که با محوریت «اصول، مبانی و مفاهیم پدافند غیرعامل» و تمرکز بر پدافند کالبدی، شهری، سایبری، زیستی و اقتصادی برگزار شد، به همت شورای پدافند غیرعامل شهرستان ملارد و با همکاری بخشداری صفادشت و شورای اسلامی شهر صفادشت برگزار گردید. هدف از این نشست، تقویت توان دفاعی و ارتقای آستانه مقاومت ملی در برابر تهدیدات نوین از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی عنوان شد.

محسن حسینی امینی، مدرس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در این کارگاه به تشریح راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات پرداخت و با اشاره به تجربه بیش از ۴۰ نوع مخاطره در کشور از جمله تغییر اقلیم و حوادث انسانی، بر لزوم بازنگری در موقعیت مراکز حساس و استراتژیک ملارد تأکید کرد.

وی پدافند غیرعامل را ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و صلح‌آمیزترین روش دفاع در برابر تهدیدات خواند که با بهره‌گیری از اقدامات غیرنظامی، فنی و مدیریتی، امنیت پایدار را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

منصور سالکی، معاون سیاسی فرمانداری ملارد نیز در این نشست بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه تأکید کرد و از مدیران خواست پیشنهادها و ایده‌های خود را برای ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی به فرمانداری ارائه دهند.

وی افزود: آموزش پدافند غیرعامل گامی زیربنایی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی و کاهش تلفات مادی و جانی در هنگام بحران است.

برگزارکنندگان این کارگاه هدف اصلی آن را آموزش، فرهنگ‌سازی و توجیه نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی دانستند تا با نهادینه‌سازی اصول پدافند غیرعامل، امنیت و آرامش پایدار برای شهروندان تضمین شود، این دوره‌ها به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای گسترش آگاهی عمومی و تقویت تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات زیستی، کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و سایبری استمرار خواهد داشت.