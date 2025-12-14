خبرگزاری مهر، گروه استانها-اعظم عبداللهی: با نزدیک شدن به روزهای پایانی آذر، بار دیگر خیابانها جان میگیرند. صدای دست فروشها، رنگ چراغهای مغازهها و عطر هندوانه و انار در هوا میپیچد. مردم امیدوار به لحظاتی گرم در سرمای زمستان برای خریدهای شب یلدا به تکاپو میافتند. اما در پس این شور و هیجان، چهرهای دیگر از واقعیت پنهان است.
قیمتها بالا رفته، لبخندها کمرنگتر شدهاند. در دل همین جنب و جوش، پدرانی هستند که آرام و بیصدا میان ازدحام بازار قدم میزنند نگاهشان بر هندوانههای سرخ و آجیلهای رنگارنگ میدود اما دستهایشان تهی میماند.
با چرخ در بازار برخی از گرانی و برخی دیگر از کمبود کالاهای مورد نیاز گلایه دارند. رضا اصلانی از کسبه بازار فریدن است، او درباره وضعیت کسب و کار شب یلدای امسال به خبرنگار مهر گفت: هر سال با توجه به وضعیت اقتصادی، قدرت خرید مردم کمتر میشود اما باز هم نباید ناشکری کرد، بازار شلوغ است و البته بیشتر برای تماشا میآیند.
مردم منتظر حراجی هستند
این کاسب ادامه داد: مردم بیشتر قیمتها را رصد میکنند و اغلب منتظر حراج هستند تا در وقت اضافه خرید کنند.
علی رحیمی از شهروندان فریدن ضمن تائید صحبتهای این کسبه بازار به خبرنگار مهر گفت: اغلب مردم توان خرید با قیمتهای بالا را ندارند و صبر میکنند تا حراجیها آغاز شود و اغلب در ساعات آخر این حراجیها انجام میشود.
وی اضافه کرد: کمبودی در بازار احساس نمیشود اما قیمتها بالا است و امیدواریم دولت در این زمینه چاره اندیشی کند.
نوجوانان و جوانان در بازار فریدن بیشتر به دنبال تزئین سفرههای شب یلدا هستند، اغلب بانوان هنرهای دست خود را برای این شب آماده کردهاند تا نمادی از یلدا در سفرههای مردم باشد.
صداها متفاوت است، اما درد یکیست. درد سفرههای کوچکتر، بازارهای پر از نگرانی و لبخندهایی که پشت گرانی پنهان ماندهاند.
اکیپهای بازرسی در شهرستان فریدن بر بازار شب یلدا نظارت میکنند
فرماندار فریدن در این زمینه از آغاز بازرسی گسترده اکیپهای نظارتی در آستانه شب یلدا خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با هدف ایجاد آرامش در بازار، کنترل قیمتها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، تیمهای بازرسی در سطح شهرستان از واحدهای صنفی عرضهکننده کالاهای اساسی بازدید میکنند.
بهرام خواجه سعیدی افزود: در این بازدیدها، نحوه عرضه کالا، قیمتگذاری و رعایت مقررات صنفی بهدقت بررسی میشود. نظارتها تا زمان تثبیت ثبات قیمتها و رضایت عمومی ادامه خواهد داشت.
فرماندار فریدن تأکید کرد: تمام دستگاههای نظارتی شهرستان در اجرای این طرح مشارکت دارند تا از بروز کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود. هدف ما حمایت از مردم و ایجاد تعادل در بازار است.
کمبودی در بازار نداریم
همچنین رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدن نیز با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای منتهی به شب یلدا به خبرنگار مهر گفت: در این ایام همواره شاهد رشد خرید اقلامی مانند میوه، آجیل و برنج هستیم اما برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی، بازرسیها را تشدید کردهایم.
آسیه مولایی افزود: کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن با قیمت مصوب در فروشگاههای منتخب عرضه میشوند تا مردم بتوانند با خیال راحت خرید کنند. در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا احتکار، موضوع فوراً به تعزیرات ارجاع داده میشود.
مولایی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم گفت: از شهروندان تقاضا داریم موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ یا شماره ۰۳۱۵۷۲۲۳۳۸۵ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
در آستانه بلندترین شب سال، مردم میان شور خرید و سنگینی گرانی، دستبهدست تلاش میکنند تا گرمای دلهایشان را حفظ کنند.
تشدید نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات امیدی برای آرامش نسبی در روزهای آینده ایجاد کرده است، اما لبخند واقعی زمانی برمیگردد که سفرهها دوباره از امنیت اقتصادی و حس آرامش پر شوند.
یلدا، بیش از هر چیز، جشنی برای همدلی و مهربانی است شاید یادآوری همین معنا بتواند سرمای این روزها را کمی گرمتر کند.
