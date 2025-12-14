شتاب تحول دیجیتال در بانک کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ این بانک، تعداد کاربران همراهبانک، اینترنتبانک و سامانه «باران» با رشدی معنادار همراه بوده و همزمان، تعداد ابزارهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شامل پایانههای فروش، کیوسکها و درگاههای پرداخت افزایش یافته است. این روند توسعهای، با رشد تعداد و حجم تراکنشهای شتابی و ثبت عملکرد ۱۰۰ درصدی تراکنشهای موفق شتابی، جایگاه بانک کشاورزی را در شبکه پرداخت کشور تقویت کرده است.
بر اساس این گزارش، در حوزه خدمات کارت، بانک کشاورزی موفق به ثبت رشد ۱۰ درصدی در صدور کارتهای هدیه شده که بیانگر افزایش استقبال مشتریان و تنوعبخشی به خدمات نوین بانکی است.
همچنین، اقدامات عملیاتی و اجرایی حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳، نقش کلیدی در ارتقای امنیت و پایداری سامانهها داشته است؛ انجام یکهزار و ۲۷۷ مورد ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری، ایجاد فرآیند CI/CD در چرخه توسعه نرمافزار، راهاندازی نسل پنجم مرکز عملیات امنیت (SOC) مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه زیرساختهای HSM و Vault، از جمله مهمترین اقدامات این حوزه به شمار میرود.
این گزارش میافزاید: در بخش خدمات غیرحضوری، توسعه احراز هویت و افتتاح حساب بدون نیاز به مراجعه حضوری، توسعه سامانه «آسان» برای ثبت و پیگیری غیرحضوری تسهیلات همراه با امضای الکترونیک، اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک و فعالسازی خدماتی نظیر سفته الکترونیک، چکاد و پیچک، گامی مهم در تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی بوده است. همچنین، سامانههای چک الکترونیک (چابک) و سفته الکترونیک با بهرهگیری از امضای دیجیتال هویتا و نماد (هامون) بهطور کامل عملیاتی شدهاند.
اجرای طرح «کارت هوشمند همراه بانکی (کهربا)» با هدف توسعه تراکنشهای حضوری بدون کارت و مدیریت و تأمین زیرساختهای شبکه و سختافزار کلیه سامانههای بانکی، از دیگر محورهای کلیدی عملکرد بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ است؛ عملکردی که نشان از حرکت هدفمند این بانک به سوی بانکداری هوشمند، امن و مشتریمحور دارد.
