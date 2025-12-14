به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، از تشدید نظارتها بر عملکرد بانکها در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: در ادامه جلسات منظم یک تا دو سال گذشته، امروز نشست مهمی با رؤسای هیئتمدیره بانکها و مدیران حوزه مبارزه با پولشویی برگزار شد که هدف اصلی آن، تأکید دوباره و ویژه بر رصد دقیق تراکنشهای بانکی، بهویژه در شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور بود.
وی با اشاره به مسئولیتهای قانونی بانکها تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف هیئتمدیره و واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها، نظارت دقیق و مستمر بر تراکنشهایی است که در شبکه بانکی انجام میشود. بر این اساس، به بانکها ابلاغ شد که هرگونه تراکنشی که ماهیت یا ظن پولشویی داشته باشد، باید در همان لایه اول توسط خود بانک شناسایی و با آن برخورد مقرراتی صورت گیرد و سپس گزارش لازم به بانک مرکزی ارسال شود.
محمدپور افزود: بانکها موظف شدند ورود جدیتری به شناسایی افراد مظنون به انجام تراکنشهای مشکوک داشته باشند. همچنین انجام بازرسیهای حضوری از شعب بانکی در بازه زمانی مشخصشده، بهعنوان یک تکلیف جدی به بانکها ابلاغ شد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی ادامه داد: از بانکها انتظار داریم حداکثر ظرف یک ماه آینده، تمامی شعب خود را از منظر عملکرد در حوزه مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار دهند. این بازرسیها با تمرکز بر شناسایی حسابهای اجارهای، افراد مظنون به پولشویی و اشخاصی که بهنوعی موجب اخلال در بازار ارز و طلا میشوند، انجام خواهد شد و گزارش عملکرد شعب به بانک مرکزی ارائه میشود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی نیز علاوه بر نظارتهای ابلاغی، از ظرفیت بازرسیهای مستقیم خود استفاده خواهد کرد و در این دوره، بهصورت ویژه بر موضوع شناسایی حسابهای اجارهای و تراکنشهای مشکوک نظارت خواهد داشت. جلسات ارزیابی عملکرد بانکها نیز در فواصل زمانی کوتاهتر، حتی در بازههای یکهفتهای یا ۱۰ روزه، برگزار میشود.
محمدپور با اشاره به برخورد قانونی با بانکهای متخلف گفت: در صورتی که بانکی در انجام وظایف خود در حوزه مبارزه با پولشویی عملکرد مطلوبی نداشته باشد، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، همانند مواردی که طی یک سال گذشته نیز اعمال شده، برخورد قاطع خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: معیارها و شاخصهای شناسایی پولشویی، بهروشنی در قوانین بانک مرکزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی واحد اطلاعات مالی (FIU) مشخص شده و بانکها بهطور کامل از این شاخصها آگاهی دارند. انتظار میرود برخوردها دقیقاً در چارچوب همین معیارها و مقررات انجام شود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در جمعبندی گفت: با توجه به شرایط فعلی، موضوع مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنشها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و بانک مرکزی نظارت ویژهای بر عملکرد بانکها در این حوزه اعمال خواهد کرد تا از بروز اخلال در بازارهای مالی، ارزی و پولی جلوگیری شود.
