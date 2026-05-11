۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

حبیبی: جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه الگوی موفق خدمت‌رسانی است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تمجید از عملکرد درخشان جمعیت هلال‌احمر استان، از ارتقای شاخص‌های لجستیکی و رتبه دوم کشوری این جمعیت در جذب داوطلبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح دوشنبه همزمان با هفته هلال‌احمر با حضور در جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، ضمن دیدار صمیمانه با مدیران و کارکنان این مجموعه، از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در مأموریت‌های امدادی و اجتماعی قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه هلال‌احمر در مدیریت بحران‌ها اظهار داشت: این مجموعه در حوادث مختلف و شرایط حساس، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته و عملکرد آن مایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی برای استان است.

تقویت زیرساخت‌ها و جهش تجهیزاتی

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در حوزه جذب منابع و تأمین تجهیزات انجام شده است، افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اعتبارات قابل توجهی برای نوسازی ناوگان امدادی، توسعه پایگاه‌ها و ارتقای امکانات لجستیکی تخصیص یافته و بخش مهمی از تجهیزات فرسوده به‌روزرسانی شده است.

وی ادامه داد: ارتقای پایگاه‌های امداد جاده‌ای و توسعه مراکز عملیاتی در نقاط استراتژیک استان، از برنامه‌های مهمی است که با هدف افزایش سرعت واکنش در حوادث و حفظ جان مردم دنبال می‌شود. به گفته او، تقویت این پایگاه‌ها علاوه بر امدادرسانی، در شرایط بحران می‌تواند نقش پشتیبان و اسکان اضطراری را نیز ایفا کند.

توان عملیاتی، آموزش و حضور مردمی

حبیبی با اشاره به آمادگی نیروهای هلال‌احمر در حوزه‌های تخصصی و آموزشی تصریح کرد: آموزش مستمر نیروها و داوطلبان، موجب افزایش توان عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات شده است و این موضوع در مأموریت‌های مختلف به‌ویژه در حوادث اخیر به‌خوبی مشهود بوده است.

وی همچنین حضور گسترده جوانان و داوطلبان را از نقاط قوت این مجموعه دانست و گفت: توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و امدادی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، زمینه‌ساز تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در استان شده است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و هلال‌احمر تأکید کرد و افزود: هماهنگی بین‌بخشی در حوزه مدیریت بحران، ضامن سرعت و دقت در خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.

وی در پایان با تبریک هفته هلال‌احمر به کارکنان این مجموعه گفت: تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی امدادگران و داوطلبان، شایسته تقدیر است و مدیریت استان از تداوم حمایت‌ها برای ارتقای هرچه بیشتر توان این نهاد مردمی دریغ نخواهد کرد.

