به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح دوشنبه همزمان با هفته هلالاحمر با حضور در جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه، ضمن دیدار صمیمانه با مدیران و کارکنان این مجموعه، از تلاشها و نقشآفرینی آنان در مأموریتهای امدادی و اجتماعی قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه هلالاحمر در مدیریت بحرانها اظهار داشت: این مجموعه در حوادث مختلف و شرایط حساس، همواره در خط مقدم خدمترسانی حضور داشته و عملکرد آن مایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی برای استان است.
تقویت زیرساختها و جهش تجهیزاتی
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در حوزه جذب منابع و تأمین تجهیزات انجام شده است، افزود: با پیگیریهای صورتگرفته، اعتبارات قابل توجهی برای نوسازی ناوگان امدادی، توسعه پایگاهها و ارتقای امکانات لجستیکی تخصیص یافته و بخش مهمی از تجهیزات فرسوده بهروزرسانی شده است.
وی ادامه داد: ارتقای پایگاههای امداد جادهای و توسعه مراکز عملیاتی در نقاط استراتژیک استان، از برنامههای مهمی است که با هدف افزایش سرعت واکنش در حوادث و حفظ جان مردم دنبال میشود. به گفته او، تقویت این پایگاهها علاوه بر امدادرسانی، در شرایط بحران میتواند نقش پشتیبان و اسکان اضطراری را نیز ایفا کند.
توان عملیاتی، آموزش و حضور مردمی
حبیبی با اشاره به آمادگی نیروهای هلالاحمر در حوزههای تخصصی و آموزشی تصریح کرد: آموزش مستمر نیروها و داوطلبان، موجب افزایش توان عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات شده است و این موضوع در مأموریتهای مختلف بهویژه در حوادث اخیر بهخوبی مشهود بوده است.
وی همچنین حضور گسترده جوانان و داوطلبان را از نقاط قوت این مجموعه دانست و گفت: توسعه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و امدادی در میان اقشار مختلف جامعه، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، زمینهساز تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در استان شده است.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و هلالاحمر تأکید کرد و افزود: هماهنگی بینبخشی در حوزه مدیریت بحران، ضامن سرعت و دقت در خدمترسانی به مردم خواهد بود.
وی در پایان با تبریک هفته هلالاحمر به کارکنان این مجموعه گفت: تلاشهای صادقانه و شبانهروزی امدادگران و داوطلبان، شایسته تقدیر است و مدیریت استان از تداوم حمایتها برای ارتقای هرچه بیشتر توان این نهاد مردمی دریغ نخواهد کرد.
