به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه صبح دوشنبه در نشست صمیمانه استاندار کرمانشاه با کارکنان جمعیت هلالاحمر که به مناسبت هفته هلالاحمر برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایتهای ویژه مدیریت ارشد استان، هلالاحمر را نهادی پیشرو در خدماترسانی معرفی کرد. وی نقش هدایتگری استاندار و همراهی معاونت سیاسی و امنیتی در روانسازی امور این جمعیت با سایر دستگاهها را ستودنی دانست.
وی با اشاره به دستاوردهای مالی یک سال گذشته اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر، موفق شدیم بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد رشد در جذب منابع مالی در حوزههای جوانان، داوطلبان و امداد داشته باشیم. همچنین از محل اعتبارات استانی و ماده ۲۸، تجهیزات و امکانات تخصصی قابلتوجهی خریداری شده که بخشی از آنها در عملیاتهای اخیر مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه به توسعه پایگاههای امدادی اشاره کرد و افزود: بر اساس طرح آمایش جدید، تعداد پایگاههای جادهای و کوهستان استان به ۳۰ مورد افزایش خواهد یافت. در حال حاضر عملیات اجرایی پایگاه استراتژیک محور «روانسر به کرمانشاه» در دستور کار است که کلنگزنی آن در هفته جاری انجام میشود تا زمان طلایی رسیدن به صحنه حوادث کاهش یابد.
یگانه در خصوص نوسازی ناوگان ترابری و تقویت انبارها تصریح کرد: با جذب تجهیزاتی به ارزش بیش از ۲.۵ همت، ۲۴ دستگاه خودروی هایلوکس و ۹ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان استان اضافه شد. همچنین با شارژ اقلام ضروری، اکنون موجودی انبارهای استراتژیک استان به استاندارد ذخیره ۷۲ ساعته برای دو درصد از جمعیت کل استان رسیده است که وضعیتی مطلوب ارزیابی میشود.
وی در پایان به موفقیتهای حوزههای جوانان و درمان اشاره کرد و گفت: کرمانشاه رتبه دوم کشور را در جذب اعضا و داوطلبان دارد و با فعالسازی اپلیکیشنهای تخصصی، آموزشهای آنلاین و چهرهبهچهره در حال گسترش است. همچنین پس از ۲۸ سال، داروخانه هلالاحمر کرمانشاه از وضعیت فوریتی خارج و به داروخانهای مرجع برای تأمین داروهای خاص و صعبالعلاج تبدیل شده است.
