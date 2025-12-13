آیت الله شاهچراغی عالمی صادق و روحانی اخلاق مدار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در پی درگذشت حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی (ره) پیام تسلیتی را صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

🕯ارتحال حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی (ره)، یار دیرین امام راحل (ره) و مجاهد نستوه انقلاب اسلامی و همراه وفادار مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی)، عالم سترگ، فقیه وارسته و عارف فرزانه، اندوهی ژرف در دل دوستداران دین، ارادتمندان به علم و فضیلت و مردم شریف استان سمنان بر جای گذاشت.

افتخار آشنایی اینجانب با آن بزرگوار همواره توأم با بهره‌مندی از صفای باطن، تواضع، بصیرت و سلامت نفس ایشان بود و فیض حضور و بهره‌مندی از محضر عالمی چنین وارسته، چراغ هدایت و سرمشقی از اخلاص و تقوا برای زندگی فردی و اجتماعی همگان شد.

حضرت آیت‌الله شاهچراغی (ره) با خدمات مخلصانه و ارزشمند خود در سنگرهای حساس امامت جمعه، نمایندگی ولی‌فقیه و خدمت صادقانه به مردم شریف استان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان رهبری، همچون مؤمنانی که قرآن از آنان یاد کرده است، چراغ فروزان هدایت و اُلگوی فضیلت و اخلاق برای جامعه روحانیت و مردم این دیار عالم‌پرور بود.

یاد و خاطره ایشان، میراثی گران‌بها برای نسل‌های آینده و چراغی فروزان در حوزه‌های علمیه باقی خواهد ماند.

این ضایعه تأسف‌بار را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه‌الله)، بیت مکرم ایشان، جامعه روحانیون، شاگردان و ارادتمندان و مردم شریف استان سمنان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای روح بلند و ملکوتی ایشان، علوّ درجات، رحمت واسعه و آرامش ابدی مسئلت می‌نمایم.