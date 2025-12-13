آیت الله شاهچراغی خادمی خستگی ناپذیر برای انقلاب و اسلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسن رستمیان امام جمعه دامغان، علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی و علیرضا نوچه ناسار فرماندار شهرستان دامغان در پیام مشترکی ارتحال آیت الله سید محمد شاهچراغی را تسلیت گفتند متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال علی علیه السلام: إذا ماتَ العالِمُ ثُلِمَ فِی الإسلامِ ثُلمَةٌ لایَسُدُّها شَیءٌ إلی یَومِ القِیامَةِ؛ [المحاسن، ج ۱، ص ۳۶۴.]

ارتحال جانسوز عالم ربانی، فقیه وارسته و مجاهد نستوه، حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی (رحمة‌الله‌علیه) نماینده ادوار مجلس خبرگان رهبری و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان موجب اندوه و تأثر گردید.

آن رحیل جلیل القدر و انقلابی، عمر شریف خود را در مسیر کسب علم و دانش با بهره بردن از محضر علمای بزرگ بویژه حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) و همچنین همراهی با امام راحل (ره) و مبارزه با طاغوت در پیروزی انقلاب اسلامی نقش آفرینی نمود بعد از پیروزی انقلاب در سنگرهای مختلف خدمات شایانی را به اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) در کارنامه خود ثبت کرد.

مردم مؤمن و انقلابی استان سمنان، تلاش خالصانه، ساده‌زیستی و مجاهدت خستگی‌ناپذیر این عالم وارسته در مسئولیتهای مختلف با روحیه مردمی را فراموش نخواهند کرد، دفاع از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و همراهی با ولایت از ویژگی‌های برجسته ایشان بود.

این‌جانبان ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بیت مکرم آن مرحوم، علمای اعلام، شاگردان و عموم مردم شریف استان سمنان، از خداوند متعال برای آن عالم گرانقدر رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمائیم.

روحش شاد و یادش گرامی باد.