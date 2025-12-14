هشدار نارنجی برای تقویت سامانه بارشی در خوزستان صادر شد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۳۷ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴، از اوایل وقت چهارشنبه تا اواخر وقت جمعه، استان خوزستان تحت تأثیر تقویت سامانه بارشی فعال قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این سامانه سبب وقوع رگبار باران و رعد و برق، وزش باد متوسط، کاهش دما، پدیده مه و آبگرفتگی معابر شهری در اغلب مناطق استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: مناطق جنوبی، شرقی و جنوبشرقی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت و در ارتفاعات نیز بارش برف و احتمال ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.
سبزهزاری با تأکید بر ماهیت هشدار نارنجی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی مخاطرات جوی، ضروری است دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نیروهای امدادی در آمادهباش لازم قرار داشته باشند و شهروندان نیز از ترددهای غیرضروری، بهویژه در محورهای کوهستانی و جادههای برونشهری، خودداری کنند.
