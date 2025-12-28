  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶

هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان؛ تقویت سامانه بارشی و احتمال بارش برف

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و گفت: تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت دوشنبه، موجب رگبار، رعد و برق و بارش برف در مناطق مرتفع استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان خوزستان، پیرو هشدار سطح زرد صادر شده و بر صحت و جدیت این سامانه تأکید دارد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت دوشنبه آغاز شده و تا اواخر وقت سه‌شنبه ادامه خواهد داشت که پیامد آن رگبار باران، وقوع رعد و برق و بارش برف در مناطق مرتفع شمالی، شمال‌شرقی، شرقی و ارتفاعات استان خوزستان است.

سبزه‌زاری با اشاره به مخاطرات این سامانه، احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان مسیل‌ها و لغزندگی جاده‌های کوهستانی را دور از انتظار ندانست و از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

