هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان؛ تقویت سامانه بارشی و احتمال بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان خوزستان، پیرو هشدار سطح زرد صادر شده و بر صحت و جدیت این سامانه تأکید دارد.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت دوشنبه آغاز شده و تا اواخر وقت سهشنبه ادامه خواهد داشت که پیامد آن رگبار باران، وقوع رعد و برق و بارش برف در مناطق مرتفع شمالی، شمالشرقی، شرقی و ارتفاعات استان خوزستان است.
سبزهزاری با اشاره به مخاطرات این سامانه، احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان مسیلها و لغزندگی جادههای کوهستانی را دور از انتظار ندانست و از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و حریم رودخانهها خودداری کنند.
