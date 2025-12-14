۲ هزار صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به افزایش حدود ۲ هزار صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور، اظهار کرد: تحریم‌ها هرگز مانع توسعه صنعت هوانوردی کشور نخواهد شد، چراکه امروز شاهد افزایش ظرفیت عملیاتی ناوگان هوایی کشور با حفظ کامل استانداردهای ایمنی هستیم.

تحریم‌ها مانعی برای توسعه صنعت هوانوردی ایران نیست

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت ناوگان هوایی کشور صرفاً یک عدد آماری نیست، افزود: این افزایش به‌صورت هم‌زمان از چند مسیر محقق شده که از جمله آن‌ها می‌توان به بازگشت به خدمت هواپیماهای زمین‌گیر شده به دلیل تعویق تعمیرات، ورود موفق هواپیماهای جدید از مسیرهای تأمین مورد تأیید و همچنین افزایش ضریب بهره‌برداری از ناوگان موجود اشاره کرد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: ۲ هزار صندلی جدید، نشانه بازیابی سطح عملیاتی ناوگان است که به‌طور مستقیم در خدمت مردم قرار دارد و ما تنها به صندلی‌هایی افتخار می‌کنیم که امروز قابلیت پرواز ایمن در آسمان کشور را دارند.

شیرودی با بیان اینکه صنعت هوانوردی ایران در دهه‌های اخیر همواره در معرض چالش‌های پیچیده بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه بوده است، گفت: در چنین شرایطی، سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا ضمن حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی، مسیر توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان را نیز هموار سازد.

وی تمرکز بر دانش بومی و استفاده از نیروی متخصص داخلی را ستون اصلی پایداری صنعت هوانوردی دانست و تصریح کرد: سرمایه انسانی متخصص کشور، مهم‌ترین پشتوانه استمرار پروازها و حفظ ایمنی ناوگان است.

ایمنی و آسایش مسافر خط قرمز صنعت هوانوردی کشور است

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه ایمنی و آسایش مسافر خط قرمز صنعت هوانوردی کشور است، خاطرنشان کرد: از نگاه سازمان هواپیمایی کشوری، توسعه در صنعت هوایی بدون رعایت کامل اصول ایمنی معنا و اعتباری ندارد.

شیرودی در پایان خاطرنشان کرد: ورود هواپیماها و افزایش ظرفیت پروازی، پیام روشنی برای مردم و فعالان صنعت دارد؛ صنعت هوایی کشور زنده، پویا و متکی بر توان داخلی است و در مسیر بازسازی و تقویت تدریجی حرکت می‌کند.