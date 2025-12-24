  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

درخواست جدید تاسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع ثانوی پذیرش نمی‌شود

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری ایمنی پرواز را مهم‌ترین مأموریت این سازمان عنوان کرد و گفت: درخواست های جدید برای تاسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع ثانوی پذیرفته نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نخستین نشست هم‌اندیشی با معاونان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایمنی رسالت اصلی و اولویت نخست سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می‌رود بنابراین هیچ‌گونه اغماض یا مصلحت‌اندیشی در حوزه ایمنی پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه تعامل و همکاری با شرکت‌های هواپیمایی همواره در دستور کار سازمان قرار دارد، افزود: با وجود این رویکرد تعاملی، در موضوع ایمنی پرواز هیچ مصلحتی پذیرفته نخواهد شد و از مجموعه استاندارد پرواز انتظار می‌رود موضوع ایمنی را به‌صورت جدی و شفاف به شرکت‌ها ابلاغ و پیگیری کنند.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری یکی از برنامه‌های مهم این سازمان را کاهش میانگین عمر ناوگان هوایی کشور دانست و گفت: ساماندهی ناوگان فعال داخل کشور و ارتقای سطح ایمنی هواپیماها از اولویت‌های اصلی ماست.

کاپیتان شیرودی با بیان اینکه با راه‌اندازی شرکت‌های هواپیمایی با یک یا دو فروند هواپیما مخالف هستیم، افزود: اصلاح آئین‌نامه تأسیس شرکت‌های هواپیمایی با هدف افزایش ظرفیت صندلی‌های پروازی انجام شد، از این‌رو تا اطلاع ثانوی و تا زمان تعیین تکلیف نهایی تعداد شرکت‌ها و درخواست‌های موجود، درخواست‌های جدید برای تأسیس شرکت هواپیمایی پذیرفته نمی‌شود.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: پس از اصلاح آئین‌نامه و تصویب نهایی قانون، روند صدور مجوزها از سر گرفته خواهد شد.

کاپیتان شیرودی درباره قیمت بلیت هواپیما نیز گفت: قیمت‌گذاری دستوری توسط سازمان با مقاومت شرکت‌های هواپیمایی مواجه می‌شود بنابراین برای کنترل قیمت‌ها، افزایش واقعی عرضه صندلی و اعمال نظارت هوشمند صورت می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم اصلاح نظام حکمرانی، اظهار کرد: برنامه ما حمایت همه‌جانبه از ارکان اصلی صنعت حمل و نقل هوایی به‌ویژه شرکت‌های هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) است.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: تمام تلاش ما بر اصلاح نظام حکمرانی متمرکز شده تا بتوانیم حمایت جامع و مؤثری از تمامی فعالان صنعت هوانوردی کشور داشته باشیم.
کاپیتان شیرودی در پایان خواستار بازنگری و تقویت کمیته‌های تخصصی سازمان شد و با اشاره به موضوع معیشت کارکنان تأکید کرد: اصلاح وضعیت معیشتی کارکنان به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

