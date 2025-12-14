به گزارش خبرنگار مهر جمال فیاضی ظهر امروز یکشنبه در نشست اندیشکده حکمرانی کشاورزی و محیطزیست خوزستان با حضور استاندار، اظهار کرد: بسیار خرسند و خوشحال هستیم که میزبان استاندار خوزستان در دانشگاه هستیم؛ چراکه وی همواره نگاه حمایتی و ویژهای نسبت به دانشگاه داشتهاست.
وی افزود: در روزهای اخیر از فضای ۱۶ آذر و روز دانشجو فاصله گرفتهایم، اما با تأکید استاندار، این حضور در جمع دانشجویان و دانشگاهیان محقق شد که نشاندهنده توجه ایشان به نقش دانشگاه در حل مسائل استان است.
فیاضی با اشاره به دغدغههای مدیریت ارشد استان گفت: درک میکنیم که استاندار خوزستان در مدت مسئولیت خود، تمام تلاشش را بر ایجاد تأثیرگذاری واقعی در استانی ثروتمند و اثرگذار متمرکز کرده است؛ استانی که میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ادامه داد: این دانشگاه که در آستانه هفتادمین سال تأسیس قرار دارد، تلاش کرده فراتر از مأموریتهای آموزشی، پژوهشی و حتی فناوری حرکت کند و با نگاه مسئولیت اجتماعی، برای آینده کشاورزی و منابع طبیعی استان نقشآفرینی کند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و با همفکری اعضای هیئت علمی، اندیشکده حکمرانی کشاورزی و محیطزیست خوزستان راهاندازی شد تا بتواند بهطور منسجم، ایدهها و راهکارهای علمی را در اختیار تصمیمگیران و مدیران استان قرار دهد.
فیاضی بیان کرد: این نشست عملاً دومین جلسه رسمی اندیشکده است و ما امیدواریم این حرکت که امروز با حضور استاندار نطفهاش شکل گرفته، اگر در جای درست و با پشتیبانی لازم ادامه یابد، در آیندهای نهچندان دور، اثرگذاری ملموسی در سیاستگذاریها و تصمیمات کلان استان داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه خوزستان در بخش کشاورزی گفت: خوزستان استان اول کشاورزی کشور است و جلگه خوزستان یکی از ارزشمندترین پهنههای کشاورزی ایران به شمار میرود. اگرچه در مقایسه، جلگه بینالنهرین با چالش وابستگی به منابع آبی خارج از مرزها مواجه است، اما در خوزستان، شبکه نهرها و سیستم زهکشی و آبیاری ظرفیت قابلتوجهی ایجاد کرده است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان در عین حال هشدار داد: با این حال، روند پیشرو نشان میدهد که چالشهای کشاورزی و منابع آب افزایش خواهد یافت؛ نمونه آن شرایط تابستان گذشته و تصمیم به عدم کشت برنج در برخی مناطق بود و این احتمال وجود دارد که در سالهای آینده نیز، به دلیل اولویت آب شرب بر آب کشاورزی، با محدودیتهای بیشتری مواجه شویم.
وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان آمادگی دارد با تولید فکر، تحلیل علمی و ارائه راهکارهای عملیاتی، در کنار مدیریت استان باشد و از حضور و حمایت استاندار محترم در این مسیر صمیمانه قدردانی میکنیم.
