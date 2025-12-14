به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دشتی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی فعال همه اعضا اظهار داشت: حضور در جلسات مدیریت بحران نباید صرفاً به‌عنوان یک امضای اداری و کار روتین تلقی شود، بلکه انتظار می‌رود مدیران با آمادگی کامل در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ها نقش مؤثر داشته باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد، مانورها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در ماه‌های گذشته اظهار داشت: اکنون زمان تحقق مصوبات است، نه صرفاً پیش‌بینی و برنامه‌ریزی. باید مصوبات قبلی در همین هفته عملیاتی شوند و دستگاه‌ها آمادگی صددرصدی داشته باشند.

مقاتلی با بیان اینکه بر اساس مدل‌ها و گزارشات اعلامی سازمان هواشناسی، شهرستان دشتی در روزهای پیش رو در هفته جاری در معرض بارندگی‌های شدید قرار دارد، تصریح کرد: طبق اعلام مدیریت بحران استان، احتمال صدور هشدار حتی در سطح قرمز نیز وجود دارد و این مسئله ضرورت آماده‌باش کامل همه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، راهداری، منابع آب و جمعیت هلال احمر را دوچندان می‌کند.

وی بر لزوم پاکسازی دهانه پل‌ها، مسیرهای آب‌گذر، به‌روزرسانی تجهیزات، تأمین سوخت ماشین‌آلات و در دسترس بودن مدیران و جانشینان آنان تأکید کرد و گفت: در ایام مدیریت بحران، عدم دسترسی به مدیران، مرخصی یا خاموش بودن تلفن‌ها به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. فرماندار دشتی با تأکید بر هماهنگی بین دستگاهی بیان کرد: هرگونه اقدام باید با هماهنگی ستاد بحران شهرستان انجام شود، در غیر این صورت زنجیره اقدامات دچار گسست شده و خسارت‌ها افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که همه دستگاه‌ها با مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و هماهنگی کامل، مصوبات را اجرایی کرده و آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی پیش‌ِرو فراهم کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.