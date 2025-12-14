  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

فرماندار دشتی: همه دستگاه‌ها برای بارندگی‌های پیش رو آماده باشند

بوشهر- فرماندار دشتی بر لزوم آمادگی صد در صدی همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای بارندگی‌های پیش رو طبق هشدارهای صادره تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دشتی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی فعال همه اعضا اظهار داشت: حضور در جلسات مدیریت بحران نباید صرفاً به‌عنوان یک امضای اداری و کار روتین تلقی شود، بلکه انتظار می‌رود مدیران با آمادگی کامل در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ها نقش مؤثر داشته باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد، مانورها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در ماه‌های گذشته اظهار داشت: اکنون زمان تحقق مصوبات است، نه صرفاً پیش‌بینی و برنامه‌ریزی. باید مصوبات قبلی در همین هفته عملیاتی شوند و دستگاه‌ها آمادگی صددرصدی داشته باشند.

مقاتلی با بیان اینکه بر اساس مدل‌ها و گزارشات اعلامی سازمان هواشناسی، شهرستان دشتی در روزهای پیش رو در هفته جاری در معرض بارندگی‌های شدید قرار دارد، تصریح کرد: طبق اعلام مدیریت بحران استان، احتمال صدور هشدار حتی در سطح قرمز نیز وجود دارد و این مسئله ضرورت آماده‌باش کامل همه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، راهداری، منابع آب و جمعیت هلال احمر را دوچندان می‌کند.

وی بر لزوم پاکسازی دهانه پل‌ها، مسیرهای آب‌گذر، به‌روزرسانی تجهیزات، تأمین سوخت ماشین‌آلات و در دسترس بودن مدیران و جانشینان آنان تأکید کرد و گفت: در ایام مدیریت بحران، عدم دسترسی به مدیران، مرخصی یا خاموش بودن تلفن‌ها به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. فرماندار دشتی با تأکید بر هماهنگی بین دستگاهی بیان کرد: هرگونه اقدام باید با هماهنگی ستاد بحران شهرستان انجام شود، در غیر این صورت زنجیره اقدامات دچار گسست شده و خسارت‌ها افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که همه دستگاه‌ها با مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و هماهنگی کامل، مصوبات را اجرایی کرده و آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی پیش‌ِرو فراهم کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

