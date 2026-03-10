به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان با اشاره به شرایط کنونی، بر ضرورت آمادگی مضاعف نیروهای امداد و نجات و دستگاههای خدماترسان تأکید کرد.
وی با قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی که در این شرایط پای کار هستند، اظهار کرد: لازم است تمامی پیشبینیها و تمهیدات مورد نیاز برای مدیریت شرایط احتمالی بهطور کامل اتخاذ شود.
فرماندار شهرستان با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساختها افزود: بر اساس پیش بینی ها و تقسیم کارهای پیشین، تدابیر لازم برای تأمین و پایداری زیرساختهای حیاتی باید به صورت مستمر در دستور کار جدی دستگاههای مسئول قرار داشته باشد.
مقاتلی همچنین بر در دسترس بودن مدیران تأکید کرد و گفت: تمامی مدیران باید در دسترس باشند و تا اطلاع ثانوی حق خروج از شهرستان را ندارند تا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، مدیریت امور با سرعت و دقت انجام شود.
وی آب و برق را از مهمترین حوزههای خدماتی دانست و بیان کرد: دستگاههای متولی این بخشها باید در آمادهباش کامل باشند تا هیچ اختلالی در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
فرماندار شهرستان دشتی بر لزوم همافزایی میان مدیران تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید حمایت و پشتیبانی لازم از یکدیگر را داشته باشند و با همکاری و هماهنگی، یکدیگر را پوشش دهند تا خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت آمادگی نیروهای امدادی و خدمات رسان گفت: تمامی دستگاههای اجرایی باید در آمادهباش کامل باشند تا هیچ خللی در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان با اشاره به شرایط کنونی، بر ضرورت آمادگی مضاعف نیروهای امداد و نجات و دستگاههای خدماترسان تأکید کرد.
