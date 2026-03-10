به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان با اشاره به شرایط کنونی، بر ضرورت آمادگی مضاعف نیروهای امداد و نجات و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.



وی با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی که در این شرایط پای کار هستند، اظهار کرد: لازم است تمامی پیش‌بینی‌ها و تمهیدات مورد نیاز برای مدیریت شرایط احتمالی به‌طور کامل اتخاذ شود.



فرماندار شهرستان با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساخت‌ها افزود: بر اساس پیش بینی ها و تقسیم کارهای پیشین، تدابیر لازم برای تأمین و پایداری زیرساخت‌های حیاتی باید به صورت مستمر در دستور کار جدی دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد.



مقاتلی همچنین بر در دسترس بودن مدیران تأکید کرد و گفت: تمامی مدیران باید در دسترس باشند و تا اطلاع ثانوی حق خروج از شهرستان را ندارند تا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، مدیریت امور با سرعت و دقت انجام شود.



وی آب و برق را از مهم‌ترین حوزه‌های خدماتی دانست و بیان کرد: دستگاه‌های متولی این بخش‌ها باید در آماده‌باش کامل باشند تا هیچ اختلالی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود.



فرماندار شهرستان دشتی بر لزوم هم‌افزایی میان مدیران تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید حمایت و پشتیبانی لازم از یکدیگر را داشته باشند و با همکاری و هماهنگی، یکدیگر را پوشش دهند تا خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.