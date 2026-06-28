به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار کرد: مدیریت صحیح بحران نیازمند آمادگی مستمر، برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی است و همه مدیران باید در هر شرایطی برای مقابله با حوادث احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.
وی افزود: برگزاری مانورهای آموزشی و عملیاتی بهصورت مستمر، نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروهای اجرایی، شناسایی نقاط ضعف و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران دارد و این برنامهها باید با جدیت دنبال شود.
فرماندار دشتی با اشاره به موضوع بیمه آتشسوزی در شهرها گفت: برخی از شهرداریهای شهرستان اقدامات مناسبی در زمینه بیمه آتشسوزی انجام دادهاند که جای تقدیر دارد و انتظار میرود سایر شهرداران نیز از این ظرفیت برای کاهش خسارات احتمالی و افزایش امنیت شهروندان استفاده کنند.
مقاتلی تأکید کرد: پیشگیری و کاهش مخاطرات باید در اولویت برنامههای مدیریت شهری و روستایی قرار گیرد و بهرهگیری از ظرفیت بیمه، یکی از راهکارهای مؤثر در جبران خسارات ناشی از حوادث و افزایش تابآوری شهرها است.
وی در پایان بر آمادگی کامل همه دستگاههای اجرایی، خدماترسان و امدادی تأکید کرد و گفت: با تعامل، هماهنگی و برگزاری مستمر مانورها میتوان آمادگی شهرستان را در برابر بحرانهای احتمالی افزایش داد و خدمات مطلوبتری به مردم ارائه کرد.
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