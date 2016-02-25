دعوت ‌استاندار همدان از مردم ‌برای حضور پرشور در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان همدان، محمدناصر نیکبخت در این پیام آورده است: ما به تکلیف عمل کرده و باز هم عمل خواهیم کرد و اکنون نوبت شما مردم ولایتمدار و مجاهد استان همدان است تا با حضور پر شور در پای صندوق‌های رأی، شرایط پایداری ملت ایران را با سرمایه‌گذاری عظیم ملت در انتخابات، فراهم کنید.

در ادامه این پیام آمده است: در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم جمهوری، تکلیف داشتیم شرایط انتخاباتی پرشور، سالم، امن و در کمال امانتداری را فراهم کنیم تا مردم عزیز بتوانند نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند.

در ادامه آن این پیام تاکید شده است: ستاد انتخابات کشور و استان در همکاری با شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت تمام تلاش خود را برای ادای این تکلیف به کار گرفته و توانستند این شرایط را تا حد امکان فراهم کنند.

استاندار همدان در این پیام ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دست اندرکاران انتخابات استان اعم از ستاد انتخابات، هیئت نظارت، هیئت بازرسی، داوطلبانی که به قصد قربت وارد فضای رقابت انتخاباتی شدند و کسانی که در این مدت شور انتخاباتی را برای برگزاری انتخاباتی همگانی، صحیح و آزاد فراهم کردند، یادآور شده است: از اقشار مختلف مردم استان که به حماسه سازی معروف هستند دعوت می‌کنم با حضور حداکثری و مشارکت یکپارچه در دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از تفکر مردم‌ سالاری دینی، حماسه‌ای دیگر را در تاریخ پر افتخار استان ثبت کنند.