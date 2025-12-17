به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه لرستان با همکاری معاونت علمی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان، نشست علمی و نخبگانی با محوریت «تأثیر معنوی امر به معروف و نهی از منکر بر اصلاح اخلاق فردی و اجتماعی» برگزار می‌کند.

این نشست علمی که فرصتی برای تبادل اندیشه، گفت‌وگوی نخبگانی و تأملی عمیق در پیوند میان اخلاق، دین و جامعه به شمار می‌رود، روز شنبه ۲۹ آذرماه جاری از ساعت ۹ صبح در سالن شهید میربهرسی دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.

بررسی نقش تربیتی و اجتماعی امر به معروف

در این برنامه، جمعی از استادان، دانش‌پژوهان و فرهیختگان دانشگاه لرستان گرد هم می‌آیند تا به بررسی نقش تربیتی و اجتماعی فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» بپردازند و نسبت آن را با تعالی معنوی انسان معاصر مورد واکاوی قرار دهند.

ارائه دیدگاه‌های تخصصی استادان دانشگاه لرستان

در این نشست، دو تن از استادان دانشگاه لرستان به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی خود خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین فلاحی‌اصل، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه لرستان، از منظر فلسفی و اخلاقی به تبیین تأثیر معنوی امر به معروف و نهی از منکر خواهد پرداخت.

همچنین دکتر مسعود زمانی‌مقدم، دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، با رویکردی جامعه‌شناختی، تأثیر این فریضه الهی بر اصلاح رفتار جمعی و تقویت انسجام اجتماعی را تحلیل خواهد کرد.

تقویت مسئولیت‌پذیری اخلاقی در فضای دانشگاهی

هدف از برگزاری این نشست، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اخلاقی در فضای دانشگاهی و نهادینه‌سازی مفاهیم دینی در رفتار فردی و اجتماعی عنوان شده است؛ مسیری که به گفته برگزارکنندگان، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای معنویت، سلامت فرهنگی و رشد اخلاقی جامعه دانشگاهی باشد.