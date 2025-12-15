رستگاری اوسمار با ۷ / خوش طعم ترین ۱۳ برای پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس بار دیگر با کسب برد یک بر صفر توانست سه امتیاز مهم را کسب کند تا اوسمار ویه‌را به خواسته‌های مدنظر خود از این لحاظ برسد.

سرمربی برزیلی سرخپوشان پایتخت در پنجمین حضورش روی نیمکت پرسپولیس در فصل جاری در حالی صاحب ۱۳ امتیاز شد که ۳ برد این تیم با حداقل اختلاف گل زده، رقم خورد و تنها در دیدار با استقلال خوزستان توانست با ۳ گل زده از سد رقیب خود بگذرد.

پرسپولیس دو بازی آخر خود مقابل پیکان و آلومینیوم را تنها با یک گل برد و قبل از آن هم توانسته بود شمس آذر را در قزوین با نتیجه ۲ بر یک و باز هم با تفاضل یک گل به پایان برساند.

۹ امتیاز اقتصادی از ۳ بازی حساسی که صعود آسانسوری پرسپولیس را به همراه داشت تا این تیم طعم شیرین پیروزی را بچشد.

خبرنگار مهر، کسب اطلاع کرد اوسمار قبل از عقد قرارداد با پرسپولیس برای جانشینی وحید هاشمیان در خصوص همین ۵ هفته به مدیران باشگاه اعلام کرده بود که کوچک‌ترین انتظاری از او نداشته باشند اما دقیقا او توانست در همین ۵ بازی کاری کند که پرسپولیس برای یک روز هم که شده در صدر جدول جا خوش کرده و امیدوار به تکرار قهرمانی با سرمربی برزیلی خود باشد.

۴ برد و یک تساوی که با ۷ گل زده رقم خورد تا با حداقل گلزنی ممکن به امتیازات معقولانه ای دست پیدا کند؛ با این حال اوسمار در نشست‌های خبری پس از بردهای پرسپولیس با کمترین حاشیه امن خاطر به خوبی می‌داند چنین روندی به زودی متوقف می‌شود. او نه تنها مثل اکثر کارشناسان معتقد است پرسپولیس زیبا بازی نمی‌کند بلکه نگران خط حمله تیمش در روزهایی است که اثری از گلزنی علی علیپور برای این تیم نیست.

حال باید دید پرسپولیس چطور می‌تواند آخرین دیدار دور رفت فصل جاری را مقابل مس رفسنجان پشت سر بگذارد تا اوسمار پس از این بازی فکری به حال تقویت خط حمله و افزایش شانس گلزنی تیمش کند.