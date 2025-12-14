به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی عصر یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد مقابل استقلال تهران، ضمن اشاره به اهمیت این مسابقه اظهار داشت: درباره بازی فردا باید عرض کنم که ما مقابل یکی از پرافتخارترین تیم‌های آسیا به میدان می‌رویم، اما ترجیح می‌دهم بیشتر درباره تیم خودمان صحبت کنم.

خیبر؛ تیمی جوان، مردمی و جنگجو

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، شرایط تیم ما به گونه‌ای است که امسال سعی کردیم یک تیم کاملاً جوان، مردمی، جنگجو و نترس را روانه مسابقات کنیم. در تمام دیدارها تلاش کردیم با تمام توان و انرژی وارد زمین شویم و این موضوع در بازی‌های گذشته، به‌ویژه دیدار قبلی، کاملاً مشهود بود.

تأثیر حمایت هواداران و لرتباران

سرمربی خیبر خرم‌آباد تأکید کرد: با حمایت هواداران عزیزمان و همه لرتباران شریف، تلاش داریم بهترین نتایج ممکن را برای این مجموعه رقم بزنیم. حضور و حمایت این عزیزان همیشه نقطه قوت ما بوده و نقش مهمی در روحیه بازیکنان ایفا می‌کند.

آخرین وضعیت مصدومان خیبر

رحمتی در ادامه درباره شرایط بازیکنان تیمش گفت: پس از بازی مقابل استقلال خوزستان، همان‌طور که در جریان هستید، پنج بازیکن را در اختیار نداشتیم. در هفته گذشته کادر پزشکی ما زحمات فوق‌العاده‌ای کشید و خوشبختانه یک تا دو بازیکن به جمع تیم اضافه شدند، هرچند هنوز چند بازیکن مصدوم داریم.

وی افزود: طاهرخانی و عیسی مرادی همچنان مصدوم هستند، اما سایر بازیکنان از نظر روحی، روانی و تمرکزی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و در طول هفته گذشته تلاش کردیم آنها را به بالاترین سطح آمادگی برسانیم.

درخواست از هواداران و وعده سه امتیاز

سرمربی خیبر خرم‌آباد خطاب به هواداران گفت: از هواداران عزیزمان درخواست می‌کنم مثل همیشه و مانند بازی‌های گذشته، چه در خانه و چه خارج از خانه، با حضور پرشور خود در ورزشگاه و با احترام به تیم حریف، در طول ۹۰ دقیقه از تیم خودشان حمایت کنند.

رحمتی خاطرنشان کرد: ما هم قول می‌دهیم با تمام توان تلاش کنیم تا ان‌شاءالله در پایان مسابقه، سه امتیاز خانگی را به هواداران عزیزمان تقدیم کنیم.

وی با اشاره به روند این تیم در لیگ، اظهار داشت: از ابتدای لیگ تلاش کردیم بازی به بازی جلو برویم و تمرکزمان را فقط روی مسابقه بعدی بگذاریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز تمام فکر و ذهن ما معطوف به بازی فرداست و به هیچ عنوان به دیدارهای گذشته توجهی نداریم.

تمرکز کامل خیبر روی بازی فردا

وی با تأکید بر اهمیت نگاه گام‌به‌گام در طول فصل افزود: در شرایط فعلی، تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد، بازی پیش رو است.

رحمتی گفت: هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد و اگر بخواهیم در مسیر موفقیت حرکت کنیم، باید با تمرکز کامل وارد زمین شویم.

بازی در تختی خرم‌آباد همیشه سخت است

سرمربی خیبر خرم‌آباد با اشاره به شرایط میزبانی این تیم خاطرنشان کرد: مسلماً هر تیمی که برای بازی به خرم‌آباد و ورزشگاه تختی می‌آید، خودش را برای یک بازی سخت آماده می‌کند.

وی ادامه داد: این موضوع به خاطر فضای خوب ورزشگاه و حضور پرشور هواداران ماست که کار را برای حریفان دشوار می‌کند.

نقش هواداران در انگیزه‌بخشی به بازیکنان جوان

رحمتی ادامه داد: ما هواداران عزیز و خونگرمی داریم که همیشه کنار تیم هستند و همین حمایت‌ها انگیزه مضاعفی به بازیکنان جوان ما می‌دهد. بدون شک حضور پرشور هواداران می‌تواند انرژی زیادی به تیم منتقل کند و بازیکنان را برای ارائه یک نمایش خوب ترغیب کند.

وی گفت: امیدوارم این انگیزه مضاعف باعث شود بازیکنان ما بازی فردا را با انرژی بالا و تمرکز بسیار زیاد آغاز کنند و در نهایت بتوانیم با یک نمایش خوب، مقابل هوادار سربلند از زمین خارج شویم.

در ادامه نشست خبری یکی از خبرنگاران با اشاره به نمایش رقابتی خیبر در بازی‌های گذشته و شخصیت بالای این تیم در لیگ، پرسید: با توجه به شرایط بازی فردا، مهم‌ترین دغدغه شما آمادگی ذهنی بازیکنان است یا مدیریت هیجانات ناشی از حضور پرشور هواداران؟

رحمتی: هیچ دغدغه‌ای ندارم

سید مهدی رحمتی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: واقعیت این است که برای بازی فردا دغدغه‌ای ندارم. این‌گونه مسابقات به دلیل پخش زنده و حساسیت بالا، خودبه‌خود بازیکنان را از نظر ذهنی و بدنی در طول هفته آماده می‌کند و آنها با انگیزه بیشتری تمرین می‌کنند.

وی افزود: صادقانه بگویم واقعاً به داشتن این تیم افتخار می‌کنم و خدا را شاکرم که در این باشگاه و در چنین مجموعه‌ای حضور دارم. همه اعضای این مجموعه، از مالک محترم باشگاه دکتر عبدی گرفته تا عوامل تدارکات، پشتیبانی و لجستیک، با همدلی کامل و بدون هیچ چشمداشتی کنار هم کار می‌کنند.

هدف مشترک؛ شادی مردم خرم‌آباد

سرمربی خیبر خرم‌آباد ادامه داد: همه اعضای باشگاه فقط یک هدف دارند و آن هم این است که با نتایجی که رقم می‌زنند و فوتبالی که ارائه می‌کنند، دل مردم این شهر را شاد کنند. این همدلی و یک‌رنگی سرمایه بزرگ باشگاه خیبر است.

رحمتی تأکید کرد: مطمئن باشید بازیکنان من فردا فقط برای سه امتیاز بازی نمی‌کنند، بلکه برای سربلندی و غرور یک قوم به میدان می‌روند و با تمام وجود خواهند جنگید.

رحمتی در ادامه صحبت‌های خود پیش از دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل استقلال، با اشاره به حساسیت این مسابقه اظهار داشت: طبیعتاً نمی‌توانم قبل از بازی در مورد تاکتیک تیم خودمان صحبت خاصی انجام بدهم، اما همه ما می‌دانیم که استقلال یکی از بهترین و پرافتخارترین تیم‌های آسیاست.

استقلال تیمی با کیفیت فنی بالا

وی افزود: استقلال بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد و از نظر کیفیت فنی در سطح بالایی قرار دارد. همین موضوع باعث می‌شود که بازی مقابل این تیم از حساسیت و دشواری خاصی برخوردار باشد و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند نتیجه مسابقه را تحت تأثیر قرار دهد.

نیاز به تمرکز و تلاش ۹۰ دقیقه‌ای

سرمربی خیبر خرم‌آباد تأکید کرد: فردا روزی است که باید تمام تمرکز و تلاش‌مان را به مدت ۹۰ دقیقه در زمین مسابقه بگذاریم. بازیکنان ما باید با دوندگی بالا، جنگندگی و تعهد کامل بازی کنند تا بتوانند خواسته‌های فنی تیم را در زمین پیاده کنند.

رحمتی خاطرنشان کرد: اگر بازیکنان با تمام توان و تمرکز وارد میدان شوند، قطعاً می‌توانیم نمایش خوبی ارائه دهیم و امیدوارم در پایان مسابقه، سربلند و پیروز از زمین خارج شویم.

وضعیت مصدومان خیبر

سید مهدی رحمتی در ادامه مصاحبه درباره آخرین وضعیت مصدومان تیم اظهار داشت: عیسی مرادی شرایطش خیلی بهتر شده است و شاید اگر پزشکان مجوز بازی به او بدهند، بتوانیم از او در ترکیب تیم استفاده کنیم. اما به طور قطع آقای طاهرخانی را در اختیار نخواهیم داشت و نمی‌تواند فردا به میدان برود.

وی در پایان صحبت‌های خود خطاب به هواداران این تیم اظهار داشت: هواداران عزیزمان و همه لرتباران شریف را به خوبی می‌شناسم و مطمئن هستم که مثل همیشه، چه در بازی‌های خانگی و چه در دیدارهای خارج از خانه، هیچ‌وقت تیم را تنها نخواهید گذاشت.

قدردانی از حمایت همیشگی هواداران

وی افزود: حمایت شما در بازی‌های گذشته نشان داده که خیبر تنها نیست و این پشتوانه بزرگ، دلگرمی مهمی برای بازیکنان و کادر فنی به شمار می‌رود. حضور شما در کنار تیم همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای در روحیه بازیکنان داشته است.

سرمربی خیبر خرم‌آباد با دعوت از هواداران برای حضور گسترده در ورزشگاه گفت: از شما خواهش می‌کنم فردا پیش از شروع بازی، ورزشگاه را پر کنید. مطمئن باشید این شور، هیجان، انرژی مثبت و دعای خیر شما، چراغ راه ما در زمین مسابقه خواهد بود.

رحمتی خاطرنشان کرد: ما هم قول می‌دهیم با تمام توان، تمرکز و تلاش خود وارد میدان شویم تا بتوانیم شبی خوب و خاطره‌انگیز را برای شما هواداران وفادار رقم بزنیم.