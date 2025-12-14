به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ دی‌ماه، از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت در تمامی محورها شامل مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه و مسیرهای برگشت تا یکم بهمن‌ماه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری بلیت در سراسر کشور انجام می‌شود.

گفتنی است از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه، پیش‌فروش بلیت‌ها به صورت همزمان و بدون محدودیت کانال فروش، ادامه خواهد داشت.