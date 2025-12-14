  1. اقتصاد
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری دی‌ماه از سه‌شنبه آغاز می‌شود

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ دی‌ماه، از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ دی‌ماه، از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت در تمامی محورها شامل مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه و مسیرهای برگشت تا یکم بهمن‌ماه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری بلیت در سراسر کشور انجام می‌شود.

گفتنی است از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه، پیش‌فروش بلیت‌ها به صورت همزمان و بدون محدودیت کانال فروش، ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6689191
زهره آقاجانی

    • US ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      پاسخ
      آقای مدیرعامل راه آهن. لطفا به پیش فروش بلیط قطار.رسیدگی نمایید به کار اداره عملیات فروش شرکت رجای تهران نظارت نمایید ظرفیت قطارها به طرز صحیح در سیستم باز نمیشه. معلوم نیس ظرفیت قطارها چی میشه
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      چرا بعد از دهه ها ، هنوز مردم برای تهیه بلیط قطار ، دغدغه دارند . چرا ؟؟؟

