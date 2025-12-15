  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

حال و هوای ورزشگاه تختی خرم‌آباد ۳ ساعت مانده به بازی با استقلال

خرم‌آباد-در این فیلم، حال و هوای ورزشگاه تختی خرم‌آباد ۳ ساعت مانده به بازی خیبر با استقلال را مشاهده می‌کنید.

