https://mehrnews.com/x39SqZ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳ کد خبر 6690165 استانها لرستان استانها لرستان ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳ حال و هوای ورزشگاه تختی خرمآباد ۳ ساعت مانده به بازی با استقلال خرمآباد-در این فیلم، حال و هوای ورزشگاه تختی خرمآباد ۳ ساعت مانده به بازی خیبر با استقلال را مشاهده میکنید. دریافت 47 MB کد خبر 6690165 کپی شد
