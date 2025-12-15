https://mehrnews.com/x39SrK ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹ کد خبر 6690201 استانها لرستان استانها لرستان ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹ حضور پرشور هواداران خیبر در ورزشگاه تختی خرمآباد- تصاویری از حضور پرشور هواداران خیبر در ورزشگاه تختی این شهر برای تماشای بازی با استقلال را میبینید. دریافت 68 MB کد خبر 6690201 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای ورزشگاه تختی خرمآباد ۳ ساعت مانده به بازی با استقلال گرم کردن بازیکنان استقلال پیش از بازی با خیبر ترکیب احتمالی استقلال مقابل خیبر/ تغییر در دو پست علت لغو نشست خبری ساپینتو چه بود؟ ورود دروازهبانان خیبر به زمین و تشویق دیناروند نشست خبری سید مهدی رحمتی قبل از بازی با استقلال اعلام ترکیب خیبر برای دیدار مقابل استقلال تهران دغدغههای عجیب استقلال برای بردن خیبر/ سپاهان به دنبال بازپسگیری صدر نشست خبری ساپینتو پیش از دیدار استقلال و خیبر لغو شد برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال استقلال تهران خرم آباد هواداران فوتبال
