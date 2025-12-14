فعال شدن ۵ اکیپ ویژه یلدا در گرمسار؛ تخلفات رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب یکشنبه با حضور در گشتهای نظارت و بازرسی ویژه شب یلدا در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: هدف این گشتها تأمین و توزیع درست اقلام پرمصرف شب یلدا است.
وی از استمرار گشتهای ستاد تنظیم بازار شهرستان خبر داد و ادامه داد: به این منظور پنج اکیپ بازرسی ویژه این ایام برنامهریزی شده است.
فرماندار گرمسار به ضرورت حضور گشتها به ویژه در ایوانکی نیز تاکید کرد و بیان داشت: خوشبختانه کمبودی به لحاظ اقلام ضروری و تخلف خاصی نیز در شهرستان مشاهده نشده است.
همتی تصریح کرد: واحدهای صنفی مرتبط با شب یلدا از جمله میوه فروشیها، شیرینی فروشیها، آجیل و خشکبار ویژه مورد بررسی قرار میگیرند و فاکتورها، قیمتها و نحوه عرضه کالاها به دقت رصد میشود.
