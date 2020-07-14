به گزارش خبرنگار مهر، وحید رجایی ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه رصد وضعیت بازار و برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع اقلام اساسی از مهم‌ترین وظایف این کارگروه است، اظهار داشت: در شرایط فعلی شاهد چندین مورد گران‌فروشی در برخی واحدهای تجاری و صنفی بودیم که جلوگیری از این امر نیازمند تشدید نظارت‌ها در مراکز عرضه کالا است.

وی بابیان اینکه برخورد جدی با محتکران و گران‌فروشان در دستور کار بازرسان تعزیرات و اصناف قرار گیرد، تصریح کرد: بازرسی و نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مورد گران‌فروشی، عدم ارائه برگ خرید فروش، عدم درج قیمت، قیمت‌گذاری نامتعارف، ارائه تخفیف‌های صوری و بررسی دلایل افزایش قیمت برخی کالاها از دیگر چالش‌های مهمی است که باید در این راستا پیگیری شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ و مجموع تدابیر صورت گرفته در بازار این کالا افزود: به‌منظور تنظیم بازار عرضه تخم‌مرغ در سطح شهرستان از طریق تشکل‌های مربوطه، اقداماتی صورت گرفته که در کنترل خرید و توزیع تخم‌مرغ که روند شتابانی به خود گرفته بود تغییراتی انجام شود.

رجایی بابیان اینکه قیمت برخی اقلام غذایی در شهرستان رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: با گران‌فروشان و دلالان قاطعانه برخورد خواهیم کرد و در صورت تکرار گران‌فروشی، شکایت و نارضایتی مردم، واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: رعایت نکات بهداشتی از سوی واحدهای صنفی در شرایط فعلی با توجه به‌سرعت بالای انتشار ویروس کرونا از سطوح مختلف ضروری است.